Aalborg-gruppe fik kørt flere hundrede kilo hash ind til byen på autotransporter

AALBORG:Syv mænd er torsdag blevet idømt mellem to år og tre et halvt års fængsel for import og distribution af omkring 300 kilo hash til Aalborg. På gadeplan vil det have en værdi mellem 15 og 20 millioner kroner.

Og efter politiets opfattelse er det også nogle af de tunge spillere på narkomarkedet, der nu er blev dømt.

Ud over fængselsstraffen springer det i øjnene, at flere af de dømte har fået konfiskeret dyre biler, både og flere hundrede tusinde kroner på deres bankkonti.

Import fra Herning

Den store narkosag handler om import og distribution af hash mellem to grupper: To mænd fra Herning og fem af mænd fra Aalborg.

Aalborg-gruppen er dømt for af flere omgange siden september 2019 at have importeret de mange kilo hash fra de to andre mænd fra Herning og sendt det videre ud på gaden i Aalborg.

De dømte fra Aalborg er de tre brødre 27-årig Karzan Sharafane, der fik to år og tre måneders fængsel, 34-årig Shamal Sharafane, der fik tre års fængsel og 23-årig Zana Sharafane, der fik to år og seks måneders fængsel. De tre brødre fik alle en advarsel om udvisning.

Derudover blev 29-årig Mohamad Kassem Hamid idømt to års fængsel, og 38-årig Mark Nedergaard blev idømt tre år og tre måneders fængsel.

Fra Herning-gruppen blev 46-årig Lars Jensen idømt tre år og seks måneders fængsel, og 57-årig Jan Grønbeck Nielsen fik to år og ni måneders fængsel.

Skjulte hash på autotransport

Nordjyllands Politi kom på sporet af de to grupper i foråret 2019, og der blev indledt en omfattende efterforskning, hvor flere af mændene blev overvåget og aflyttet, fortæller anklager Kim Kristensen.

Efter at have samlet beviser nok, slog politiet så til i maj 2020 på Sofievej i Vejgaard i forbindelse med endnu en leverance af hash. Her blev de to mænd far Herning anholdt med omkring 115 kilo hash, efter de havde mødtes med nogle af mændene fra Aalborg-gruppen.

Efter politiets opfattelse var fremgangsmåden den samme hver gang: De to mænd fra Herning skjulte hashen i en bil på en autotransporter, som de kørte til Sofievej i Vejgaard, og derefter blev hashen overdraget til de fem mænd fra Aalborg, der sørgede for den videre distribution

Det er dog kun mændene fra Herning, der er blevet taget i at være i besiddelse af hash. Men Retten i Aalborg fandt, at de beviser, som politiet har indsamlet - blandt andet videooptagelser og lydoptagelser - var bevis nok i retten til, at kæde Aalborg-gruppen sammen med hash-leverancerne, fortæller Kim Kristensen.

Flere hundrede tusinder kroner på konti

I Retten i Aalborg erkendte de to mænd fra Herning også besiddelsen af de 115 kilo hash, de blev taget med, da de blev anholdt 5. maj.

Men de fem mænd fra Aalborg nægtede sig skyldige i alle anklager.

Den 23-årige Zana Sharafane havde omkring 800.000 kroner på sin bankkonto, som han har fået konfiskeret i forbindelse med sagen.

Men han nægtede, at pengene kom fra narkosalg, og forklarede i stedet, at han havde været ekstremt sparsommelig, fortæller anklager Kim Kristensen.

Shamal Sharafane havde omkring 200.000 kroner på sin konto. Men de stammer fra den virksomhed, som han driver, forklarede han.

To af mændene ankede dommene, mens de øvrige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke.