Officielt: Aalborg Håndbold forfremmer assistent

HÅNDBOLD: De forsvarende danske mestre i håndbold på herresiden, Aalborg Håndbold, har mandag præsenteret assistenttræner Stefan Madsen som cheftræner fra den kommende sæson.

Præcis som NORDJYSKE spåede i sidste uge, bliver det med den hidtidige spiller Arnor Atlason som assistent. Begge har skrevet under på toårige aftaler.

Duoen tager over, når Aron Kristjánsson til sommer takker af og flytter hjem til Island.

- Det er ikke altid, man skal gå over åen efter en ny træner. Nogle gange skal man også kigge lige foran sig, og der vi synes vi egentlig, at vi havde den helt rigtige trænerløsning. Stefan stor erfaring og håndboldviden, og vi synes, at tidspunktet var det helt rigtige til, at han tog permanent over, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.