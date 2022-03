Aalborg Håndbold jagter andenplads og perfekt rekordliste for 2022

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er resultatmæssigt og sådan set også spillemæssigt godt kørende for tiden. 2022 har indtil videre budt på 11 sejre i ligeså mange kampe for mesterholdets vedkommende. Det betyder, at Aalborg Håndbold mere eller mindre kan sikre sig andenpladsen i grundspillet, hvis man besejrer Skanderborg Aarhus Håndbold i lørdagens hjemmekamp.

Hvor alt normalt handler om førstepladser, så er en andenplads lige netop nu ganske godkendt i det igangværende grundspil. Her er GOG trods Mathias Gidsels skade stadig så langt foran i tabellen, at det ikke virker sandsynligt at indhente fynboerne for Aalborg Håndbold.

- Vi vil meget gerne sikre den andenplads i grundspillet, så vi kan få to point med over i mellemrunden. Det plejer at være nogle afgørende point. Derfor er det naturligvis en meget vigtig kamp, der venter os mod Skanderborg Aarhus, der har været sæsonens store positive overraskelse, siger Arnór Atlason, assistenttræner i Aalborg Håndbold.

- Hvis vi vinder lørdagens kamp, så er vi i hvert fald nået til et punkt, hvor uforholdsvis meget skal gå galt, hvis vi ikke ender på andenpladsen, konstaterer Arnór Atlason.

Atlason peger blandt andet på Skanderborg Aarhus' Thomas Arnoldsen, der har været en fornøjelse at følge i indeværende sæson. Han kan opleves i den kommende uge, når Danmark spiller Golden League i Aalborg.

Lørdagens kamp er dermed den sidste inden en landskampspause, hvor Aalborg Håndbold vanen tro har mange spillere afsted med forskellige landshold. Det giver en oplagt mulighed for at lave en lille status på perioden fra EM-slutrunden og frem til nu.

- Vi vil meget gerne vinde lørdagens kamp, så vi står med 12 sejre i 12 kampe siden EM. Det kan godt være, at folk mere eller mindre ser det som noget oplagt for os, men vi er selv meget tilfredse med den stime. Den kommer ikke af sig selv, og vi har været gode til at præstere to gange om ugen i denne periode, siger Arnór Atlason.

Når han skal komme med et bud på, hvorfor Aalborg Håndbold har genfundet den resultatmæssige stabilitet, der til dels manglede i efterårets kampe, er der ikke noget entydigt svar.

- Det er svært at komme med en præcis forklaring på den udvikling, men der er bare en præmis om, at man skal vinde alle kampe i Aalborg Håndbold. Vi fik landsholdsspillerne godt hjem fra EM - lige minus Aron Pálmarsson - og det har givet et godt afsæt til de mellemliggende kampe. Vi har ikke toppræsteret i alle kampe, men det har alligevel været nok til at hive sejre i tætte kampe mod Kolding og TMS Ringsted. Måske fordi vi har så meget tro på os selv, at det giver noget ro i tætte afgørelser, siger Arnór Atlason.

Nu venter der en tiltrængt kamppause, og det samme gør der senere, når der skal spilles 1/8-finaler i Champions League. Her sidder Aalborg over og træder først ind i kvartfinalen efter sin førsteplads i gruppespillet.

- Det er en meget positiv ting for os, at vi undgår to midtugekampe. Det ville ikke have været sjovt at skulle ud i en gyser mod Porto eller Flensburg. Nu er vi sikret lidt pause, og det bliver tiltrængt, siger Arnór Atlason.

- Vi ridder på en god resultatmæssig bølge lige nu, og den vil vi gerne fortsætte, for vi har fået en perfekt start på et meget spændende 2022, siger Aalborg Håndbolds assistenttræner.

Aalborg Håndbold møder Skanderborg Aarhus Håndbold i Sparekassen Danmark Arena med kampstart lørdag klokken 14.