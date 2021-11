Aalborg Håndbold smed Claar føring - men reddede et point i topkamp

HÅNDBOLD:Da Aalborg Håndbold kom foran 25-19 med et kvarter tilbage af kampen mod GOG, virkede kampen afgjort. Aalborg dominerede totalt begivenhederne, men så gik nordjyderne ellers i stå i det sidste kvarter.

Alt tyder på, at Aalborg Håndbold og GOG har dannet et duopol, der skal fordele de danske titler mellem sig i denne sæson. Derfor kan lørdagens topkamp mellem de to suverænt bedste danske klubber vise sig at blive den første af mange styrkeprøver mellem de to mandskaber.

I forrige sæson havde Aalborg krammet på GOG, men med en flot stime og suverænt spil har GOG i denne sæson placeret sig som en værdig bejler til den danske håndboldtrone, som Aalborg Håndbold ellers har placeret sig solidt på.

Kampens indledning indikerede, at Aalborg Håndbold stadig har overhånden i det indbyrdes forhold. Nordjyderne kom nemlig fremragende fra land anført af en Felix Claar i hopla. Hurtigt fik Aalborg etableret en 5-1-føring, mens GOG virkede lettere nervøs over mødet med mesterholdet.

De unge GOG-gutter rystede dog hurtigt nerverne af sig og viste, hvorfor de har trumlet over resten af den danske liga i denne sæson. Rutinerede Morten Olsen blev ofret i tempoets hellige navn.

GOG-træner Nicolej Krickau søgte efter en alternativ måde at udfordre Aalborg-forsvaret på, da plan A ikke virkede. Det betød, at man blandt andet spillede med to venstrehænder i bagkæden, der nu havde hurtige fødder som fællesnævner. Lige lidt hjalp det dog mod et velfungerende Aalborg-forsvar.

Hvis man ikke vidste det, var det umuligt at identificere makkerparret Læsø og Møllgaard som en relativt nydannet duo i midterforsvaret hos Aalborg.

Den dynamiske duo blev dog midlertidigt opløst mod slutningen af første halvleg. Først måtte Møllgaard humpe ud, mens Læsø kort efter modtog to minutter i skammekrogen. Der skal dog mere end lidt umiddelbar smerte til at holde Møllgaard ude af banen. Som et passende punktum på de første 30 minutter kylede han en tværpasning ud til Kristian Bjørnsen, der fandt et hul mellem GOG-keeper Thorbjørn Bergerud og stolpen, som de færreste havde set. Dermed gik mestrene til pause foran 17-13.

Aalborg Håndbold - GOG 30-30 (17-13) Stillinger undervejs: 3-0, 5-1, 8-5, 11-7, 11-9, 13-10, (17-13), 21-16, 25-19, 25-22, 26-24, Mål for Aalborg Håndbold: Felix Claar 11 Lukas Sandell 5, Benjamin Jakobsen 4, Kristian Bjørnsen 3, Buster Juul 2, Sebastian Barthold 2, Nikolaj Læsø 2, Henrik Møllgaard 1. Topscorere for GOG: Mathias Gidsel 6, Jerry Tollbring 6, Simon Pytlick 6. Udvisninger: Aalborg 2, GOG 4 VIS MERE

Anden halvlegs første afslutning blev et straffekast fra GOG's Jerry Tollbring. Han brændte den store chance, og det var et godt fingerpeg om, i hvilken retning det gik for de to hold.

Kombinationen Felix Claar-Benjamin Jakobsen viste nu for alvor sit værd. Svenskerens suveræne overblik og fornemmelse for den fysisk overlegne Jakobsen var et træk, som GOG ikke for alvor havde et modtræk mod.

I den modsatte ende var det en anden svensker, der stjal billedet. Mikael Aggefors overstrålede Thorbjørn Bergerud i den direkte keeper-duel. Den svenske keeper er i den grad tilbage i topform efter sin skadespause.

Da Aalborg kom foran 25-19 virkede kampen afgjort, men GOG viste klasse ved at komme tilbage i kampen, bedst som alle i hallen troede, at den ged var barberet.

Pludselig stod der 26-26. Primært fordi der nu blev brændt oplagte chancer fra Aalborgs side. Thorbjørn Bergerud stod nu i vejen for det meste, mens GOG havde fundet nøglen til at dirke Mikael Aggefors' jerntæppe op.

Det resulterede i en neglebiddende afslutning, hvor Aalborg faktisk lignede en taber, men med få sekunder tilbage fik Sebastian Barthold dog afværget den helt store katastrofe, da han udlignede til 30-30. Derme der GOG fortsat fire point foran Aalborg i ligatabellen.