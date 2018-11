Aalborg hårdt ramt af bolignedtur: Eksperter er bekymrede

AALBORG: Det er blevet så dyrt at få fingrene i en ejerlejlighed i de store byer, heriblandt Aalborg, at køberne for alvor må trække sig, skriver Finans.

På kun et år er udbuddet af ejerlejligheder under 75 kvadratmeter steget med 53 pct. i København og hele 78 pct. i Aalborg.

– Priserne er kommet meget højt op, og der er flere sælgere end købere. De voldsomme prisstigninger, som vi har været vidne til de seneste år, er fortid. Vi er mest bekymrede for markedet i København og Aalborg, men Aarhus kommer ikke langt efter, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann til Finans.

Hidtil har det ellers kun været de dyre projektlejligheder og store lejligheder, der har været ramt af tilbagegangen på boligmarkedet. Salget af den type lejligheder er faldet markant på et år, men det voldsomt stigende udbud af mindre ejerlejligheder kan være et forvarsel om, hvad der er i vente. Blandt ejendomsmæglerkæderne er der delte meninger om, hvor markedet er på vej hen.

– Vi har passeret toppen. Priserne er nået op på et niveau, hvor det er svært at være med, og der har stadig været et stort udbud af boliger, uden at efterspørgslen er steget, siger Jan Nordmann til Finans.