Aalborg har lært af pokallussing

Patrick Wiesmach - her i aktion i sin tid hos TTH Holstebro - forventer nogle lige finalekampe mellem Aalborg Håndbold og Skjern Håndbold. Scanpix/Bo Amstrup

AALBORG: Der er lagt op til stor spænding, når Aalborg Håndbold og Skjern Håndbold torsdag aften mødes på førstnævntes hjemmebane i den første af mindst to DM-finalekampe.

- Det er i første omgang to kampe, der kan gå begge veje. Det er to meget jævnbyrdige hold, så det bliver afgjort på dagen, hvem der trækker sig sejrrigt ud af opgørene, siger Aalborg Håndbold-fløjen Patrick Wiesmach.

Aalborg og Skjern har mødt hinanden fem gange i officielle turneringer hidtil i sæsonen, inklusive pokalsemifinalen i februar, som Skjern vandt sikkert 32-23 i Aalborg.

Vestjyderne har i det hele taget en god statistik mod Aalborg med tre sejre, en uafgjort og kun et nederlag, 24-32-nederlaget i den sidste kamp i slutspillets gruppe 1.

Det hører dog med til historien, at Skjern allerede var videre til semifinalerne før kampen, mens Aalborg skulle bruge en sejr for at gå videre.

Hjemmeholdet vandt grundspillet, men måtte senere kæmpe hårdt for at komme videre fra slutspillet til semifinalerne.

Patrick Wiesmach mener, at hans klub har lært meget i den seneste del af sæsonen.

Det var medvirkende til, at klubben formåede at sende Bjerringbro-Silkeborgs (BSV) regerende DM-guldvindere ud efter tre kampe i semifinalerne.

Også det store nederlag til Skjern i pokalsemifinalen var lærerigt i den henseende.

- Vi satser på, at de erfaringer, vi har gjort os som et forholdsvist ungt hold mod et ret rutineret hold som Skjern, har gjort os godt. Så vi samlet set står lidt stærkere før denne finaleserie.

- Det handler om at kunne bevare roen, og i pokalsemifinalen manglede vi både det og at tro på vores egne evner.

- Senere har vi flere gange bevist, at vi har bevaret roen og holdt os til vores koncept, når det har spidset til og været tæt og set sort ud i perioder.

- I mange af de kampe, især på hjemmebane, har vi trukket os sejrrigt ud af det. Især mod BSV i semifinalen, siger Patrick Wiesmach.

Højrefløjen var sidste år med TTH Holstebro med til at tabe DM-finalen til BSV.

I år var han med til at besejre BSV i semifinalen, da Aalborg Håndbold vandt 2-1 i kampe.

Patrick Wiesmach er lidt overrasket over, at han igen står i en DM-finale med Aalborg Håndbold.

- Jeg er en lille smule overrasket over, at vi kunne løfte den opgave mod BSV. Men vi havde gjort os fortjent til at spille den tredje kamp på hjemmebane.

- Med den opbakning, vi får, bliver det rigtig svært for modstanderne at vinde i Aalborg, siger han.

Aalborg Håndbold havde hjemmebanefordel i den tredje semifinalekamp mod BSV, fordi Aalborg vandt grundspillet.

Den nordjyske klub vil derfor også have hjemmebane i en eventuel tredje finalekamp mod Skjern, hvis holdene vinder en kamp hver, eller hvis de to første kampe ender uafgjort./ritzau/