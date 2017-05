Aalborg i finalen efter nyt drama

AALBORG: Aalborg Håndbold er klar til DM-finalen i håndbold efter endnu et brag af en kamp mod Bjerringbro-Silkeborg. Og selvom cifrene blev store til sidst, så var det først i de sidste 10 minutter, at holdet for alvor trak fra. Aalborg vandt med hele 31-23.

Sejren kom som kulmination på en stor defensiv indsats og flot målmandsspil - og frem for alt efter endnu en magtpræstation af den norske superstjerne Sander Sagosen.

Aalborg skal nu møde Skjern over tre kampe i kampen om DM -guldet.

Første halvleg blev præcist det intense brag, som alle havde forventet.

Allerede tidligt kom den første batalje mellem Sander Sagosen og Michael V. Knudsen, der har haft hårde ord mellem hinanden siden den anden finalekamp i Silkeborg, og nordmanden røg ud i to minutter.

Men Aalborg kom bedst fra start takket være godt spil fra et par af de mere uventede spillere i bagkæden. Islandske Janus Smarason spillede godt med gode gennembrud, mens Tobias Ellebæk brød ind med tre mål før pausen.

Det gav Aalborg en føring på tre scoringer, men nogle udvisninger gav BSV chancen for at komme tilbage i opgøret. Samtidig brændte Aalborg-spillerne i helt frie positioner, og det er den slags, der koster i tætte opgør, som det her.

BSV kom tilbage på 9-9 på den anden scoring fra Nikolaj Øris, men Aalborg sluttede første halvleg bedst. Først Simon Hald og dernæst Tobias Ellebæk fik tilkæmpet sig straffekast,, og Sander Sagosen scorede på dem begge, så Aalborg Håndbold gik til pausen med en føring på 11-9 - især takket være en stærk defensiv og hele 10 redninger fra Mikael Aggefors i målet.

BSV startede anden halvleg godt og kom hurtigt på 11-11, men Aalborg trak lige så hurtigt fra igen, da Mikael Aggefors reddede straffekast for anden gang i kampen. Samtidig blev det tydeligt, at Sander Sagosen nu ville tage styringen hos Aalborg, og han scorede sit femte mål, da han bragte holdet på 17-14.

Men BSV kom igen tilbage. Nikolaj Øris lavede sit femte mål til 16-17, men Sander Sagosen svarede hurtigt igen.

Og nordmanden fortsatte. Godt nok brændte han straffekast på Sebastian Frandsen, men Aalborg fik bolden igen, og Sagosen scorede efter en herlig finte. 20-16 gjorde han det også til, inden Nikolaj Øris igen reducerede.

Med 11 minutter igen nøjedes Sagosen med assisten, og Buster Juul gav igen holdet en føring på tre mål.

Og derfra trak Aalborg fra. Aggefors bød ind med nye redninger, BSV lavede tekniske fejl, og da Simon Hald blev nedlagt i kontrafsen og gav to minutter til Nikolaj Øris, så var Aalborg pludselig oppe med seks mål.

Og den kunne BSV ikke gøre noget ved.

Aalborg Håndbold har også fordel af hjemmebane i en eventuelt tredje kamp i finalen.