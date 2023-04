Aalborg i front med nyt tilbud: Her skal de små tale engelsk

AALBORG:På samme måde som Aalborg Kommune for nylig besluttede at gå videre med ønsket om at oprette en ny international skole, er kommunen nu også på vej med en ny international børnehave.

Ifølge børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K) giver det nemlig god mening.

- Aalborg er jo en stor uddannelsesby og en by, som er attraktiv for udenlandsk arbejdskraft, og derfor vil vi gerne invitere alle - også private udbydere - til at kigge på den mulighed, forklarer han.

Ifølge en ny undersøgelse er antallet af udenlandske statsborgere med ophold i Aalborg Kommune steget fra 6.100 i 2008 til 14.500 i 2020.

Men det er fortsat usikkert, hvor stort behovet for en international børnehave er. Måske fordi der ikke er en i øjeblikket, og derfor er der også meget få forældre, som henvender sig desangående.

Der findes ganske vist allerede børnehaver i Aalborg med mange udenlandske børn - for eksempel på Damstræde nær universitetet.

Men det er ikke en børnehave, hvor der tales engelsk, og det vil formentlig være udgangspunktet i en ny international børnehave.

Til gengæld mener Morten Thiessen ikke, at børnehaven skal være forbeholdt udenlandske børn.'

- Vi synes, det er interessant, hvis der er en blanding, så der også er lidt danske børn . For det kan godt være, at det er afgørende for udenlandske forældre, at der er international børnehave i Aalborg. Men når man først er flyttet hertil, er det også godt at have danske venner, så der er nogen at spille fodbold med hjemme på vejen. Og børn i den alder lærer jo sprog på seks måneder, og derfor vi det være fint, hvis der også er nogen, de kan tale dansk med, påpeger rådmanden.