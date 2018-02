Aalborg kæmpede sig til point i Brest

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold leverede en fremragende defensiv indsats i onsdagens vitale udekamp i Champions League mod hviderussiske Meshkov Brest. Mikael Aggefors stod samtidig sublimt i målet, når forsvaret selv ikke klarede ærterne.

Desværre holdt aalborgensernes angrebsspil ikke samme høje niveau, og derfor måtte de nøjes med uafgjort 23-23. Et resultat, der betyder, at de danske mestre ikke længere selv er herre over holdets skæbne i Champions League. Med tre runder tilbage halter de fortsat tre point efter netop Meshkov Brest.

Meget jævnbyrdigt

Opgøret var meget jævnbyrdigt gennem 60 minutter. Brest startede dog bedst og kom foran 7-4, men Aalborg åd sig tilbage i kampen.

Tobias Ellebæk kom på banen i slutningen af første halvleg og viste stor skarphed. Samtidig fik Patrick Wiesmach gang i kontraløbene, og så blev kampen vendt på hovedet til pause. 10-12 stod der på tavlen i aalborgensernes favør.

Brest kom flyvende ud til anden halvleg, hvor Aalborg til gengæld brændte den ene åbne chance efter den anden. Det udnyttede hviderusserne til at komme foran 15-13.

Men så skruede Aggefors igen op for redningsfrekvensen i målet, og i angrebet tog Tobias Ellebæk et enormt ansvar. Han udlignede til 17-17, og kort efter bragte Magnus Saugstrup igen Aalborg foran med ét mål.

Det blev også 19-20 ved Jesper Meinby, og i den efterfølgende periode kunne aalborgenserne have trukket yderligere fra - hvis det ikke var for nogen store afbrændere af Simon Hald, Patrick Wiesmach og Tobias Ellebæk.

Ellebæk dyr til sidst

I stedet kom Brest igen foran - 23-22 med to et halvt minut igen, men Buster Juul fik udlignet på et køligt straffekast til 23-23.

Mikael Aggefors gav med en ny flot redning sit hold chancen for at vinde til slut, men her smed Tobias Ellebæk i stedet bolden ud over sidelinjen med 25 sekunder igen.

Brest kunne i stedet have taget sejren, men hviderusserne spillede passivt og lod tiden rinde ud. Vel vidende, at uafgjort var et fint resultat for dem.