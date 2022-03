Aalborg kan se frem til tryghedsmafia og et sikkert sted at vente på bussen

AALBORG:De ældre blev bedt om at sætte sig på de bagerste rækker, da Aalborg Kommune og Nordjyllands Politikreds i samarbejde med Tryg Aalborg inviterede Aalborgs unge til dialog om tryghed i nattelivet onsdag aften i Studenterhuset.

- Vi vil gerne høre fra de unge, der er i Gaden, hvordan vi kan hjælpe dem med en tryg aften i byen, fortæller Nuuradiin S. Hussein, der er rådmand for Job og Velfærd og med i Tryg Aalborg.

Og det er der kommet nogle helt konkrete forslag ud af.

Til hans skuffelse dukkede der dog ikke mere end 17 unge mennesker op. De havde til gengæld forslag med til, hvad Tryg Aalborg kan gøre for at gøre nattelivet i Aalborg tryggere.

- Vi håber, at de lytter til os, og at de er klar på at blive konkrete, så der kommer noget ud af det her møde. Vi har ni tiltag med, fortæller en af de fremmødte unge, Lene Pedersen.

Lene Pedersen, der er næstformand i UCN's studenterråd, har taget vensinden Emilie Stenbakken med. Foto: Lars Pauli

En trygheds-mafia

De ni tiltag indeholder blandt andet mere oplysning om Natteravnene og en form for tryghedszone, hvor man kan gå hen, mens man venter på den næste bus eller sit lift hjem fra byen, så man ikke skal vente alene.

UCN's studenterråd var ikke de eneste, der havde konkrete ideer med. Andre forslag lød på dørmænd i hverdagene, et fysisk alternativ til Jomfru Ane Gade, og at kopiere et særlig koncept kendt fra det københavnske natteliv: Club Mafia, som er en trygheds-mafia.

Club Mafia er en form for dørmænd, hvis job er at sørge for, at der bliver taget hånd om de ubehagelige situationer, der kan opstå i byen. Det kan være en hånd på et sted, den ikke skulle have været, eller diskrimination på baggrund af seksualitet eller hudfarve.

Netop Club Mafia-tiltaget blev taget godt imod, da der blev givet feedback fra Nuuradiin S. Hussein.

Nuuradiin S. Hussein er kommunens mand i Tryg Aalborg. Udover kommunen er politiet, restaurationsbranchen og relevante organisationer med. Foto: Lars Pauli.

- Det burde være muligt at implementere det i en eller anden grad. Derudover kan vi også rimelig hurtigt få kigget på, hvordan man får lavet den her tryghedszone til, når man er på vej hjem fra byen. Vi har virkeligt fået noget godt ud af aftenen, selvom der ikke kom så mange, forsikrer han.

Nuuradiin S. Hussein var ikke den eneste, der var tilfreds med aftenens udfald. Også den unge Lene Pedersen er godt tilfreds.

- Vi føler virkeligt, vi blev lyttet til og er glad for, at de vil tage vores ide om tryghedszonen med, siger hun.