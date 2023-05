Aalborg Karneval: Én ting skal vi blive bedre til

AALBORG:Søndagens blæsevejr gør det lidt mere besværligt for de 500 frivillige, der er i fuld sving med oprydningen efter Aalborg Karneval.

Ikke desto mindre var der allerede søndag morgen grønne pletter at se igen i Kildeparken, der lagde græsplæne til fest helt frem til kl. 23 lørdag.

Årets tema var blandt andet guld, glitter og genbrug.

Det sidste skal der meget mere fokus på de kommende år, lyder det dagen derpå fra karnevalsledelsen.

Lørdag blev de bedste af barnevognene fra optoget fyldt i en stor container. Dem vil frivillige shine op og gøre klar til næste år, så de kan køre en tur igen.

Men tilbage stod søndag en lang kø af udtjente barnevogne og malede flamingokasser, der ventede på at blive afhentet af Aalborg Renovation.

Og meget af skraldet fra årets karneval ender da også med at blive brændt.

- Jeg må blankt erkende, at vi ikke er gode nok til genbrug. Vi er stadigvæk novicer inden for det felt, og vi kommer til at arbejde meget med, hvordan vi kan blive mere grønne. For eksempel med det materiale, vi drikker og spiser af inde i Kildeparken, siger Jeanett Kaare.

De kommende år skal der tænkes endnu mere i genbrug, siger Jeanett Kaare, talsperson for Aalborg Karneval. Foto: Lars Pauli

På pletten fra kl. 6

30 foreninger mødte ind klokken 07 søndag morgen for at tage fat på parken og de omkringliggende grønne områder.

Som tak for hjælpen får de et tilskud til foreningskassen.

De første frivillige var allerede på pletten en time tidligere foran Ansgars Kirke for at sikre, at forpladsen var fri for plastik og dåser, når kirken ringede ind til gudstjeneste klokken 9.

I Skulpturparken er det U16-fodbolddrenge og trænere fra Svenstrup-Godthåb IF, der samler affald op.

De får 12.000 kroner, som skal bruges på en tur til fodboldcup i Verona i efterårsferien.

- Jeg kom først hjem fra karneval klokken to i nat, så jeg måtte sætte en masse alarmer. Jeg skulle jo op og være et godt eksempel for drengene, fortæller Fredrik Bælum, cheftræner for U16 fodbold i Svenstrup-Godthåb IF.

Fredrik Bælum, cheftræner i Svenstrup-Godthåb IF, stod tidligt op søndag for at deltage i oprydningen sammen med klubbens U16 fodbolddrenge. Foto: Lars Pauli

Fra folkene bag Aalborg Karneval er der ros til de frivillige.

-De tager virkelig fat. De grønne pletter, der kommer til syne i Kildeparken er mere grønne, end da vi kom. Det er foreningslivet, der er kimen til, at festen kan holdes, siger Jeanett Kaare, talsperson for Aalborg Karneval.

