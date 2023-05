Aalborg Karneval slår vild rekord

AALBORG: Aldrig nogensinde har der været så mange deltagere ved Aalborg Karneval.

Sådan lyder vurderingen tidligt lørdag aften fra folkene bag Aalborg Karneval.

I Kildeparken er der i skrivende stund 30.000 karnevalsgæster.

Samme tid sidste år var det tal 27.000.

Allerede inden lørdag var forsalget til loyalitetsarmbånd foran i forhold til 2022.

- Vores folk inde i parken får hele tiden besked om, hvor mange der går ud, og hvor mange der går ind, så vi kan holde os omkring de 30.000 gæster. Det er lidt ligesom en stor Jomfru Ane Gade, siger Jeanett Kaare, talsperson for Aalborg Karneval.

Paraden gik gennem Aalborgs gader - med start fra Nørresundby, Øst- og Vestbyen.

Og samlet har der været omkring 100.000 gæster igennem gaderne inklusiv de mange mennesker, der var mødt op for at kigge på de festligt udklædte gæster.

Paraden er forløbet over al forventning - så det er vi bare super glade for, udtaler Jeanett Kaare, talsperson for Aalborg Karneval.

- Og samtidig er vi utrolig glade for at mærke den magiske stemning blandt gæsterne - alle har lige fra start lagt op til at i dag skulle være årets mest festlige dag, siger hun.

Karnevalsoptoget fra Haraldslund i Aalborg blev noget forsinket i forhold til planlagt afgang klokken 11. Nogle deltagere fortalte, at der først kom rigtig gang i optoget efter middag.

Det skyldtes angiveligt, at Kastetvej var proppet hele vejen op mod Vesterbro,

- Men vi har generelt haft et rigtig godt flow i paraden. Den er forløbet virkelig fint. Det er fedt at mærke, at folk er gode til at passe på hinanden, siger Jeanett Kaare.

