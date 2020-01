Rotterne kommer: Aalborg Kommune drukner i anmeldelser

Aalborg Kommune modtager i øjeblikket ekstraordinært mange anmeldelser om rotter.

Det skriver kommunen i et opslag på Facebook.

I opslaget kommer kommunen med en række gode råd til, hvad du skal gøre for at undgå, at de firbenede skadedyr finder vej til din matrikel.

- Undgå fuglefodring i haven. Hvis du fodrer skal mængden tilpasses, så der bliver spist op hver dag. Spild på jorden opsamles.

- Spiseligt affald opbevares i lukkede beholdere. Undgå overfyldning. Brug den kommunale ordning til dagrenovation.

- Hvis du har høns eller andre kæledyr i haven, skal bure rottesikres. Fodring skal ske, så der ikke er spild eller overskud af foder. Foder fjernes om natten og opbevares i tætte beholdere.

- Hold øje med kompostbeholder, kloakker, udhus og skure.

Til sidst skriver de, at du faktisk har pligt til at anmelde det til kommunen, hvis du opdager tegn på rotter. Det kan du blandt andet gøre ved at ring til Rottetelefonen på 99312397.

Aalborg Kommune har modtaget mindst 7450 anmeldelser om rotter det seneste halvandet år, og i september lavede vi det store rottekort, som viser præcis hvor rotterne er blevet spottet i byen.

Du kan se, om rotterne har fundet vej til dit kvarter på kortet, som du finder her.