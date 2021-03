Aalborg Kommune ændrer markant på struktur: Se hvilke opgaver der flyttes

AALBORG:Aalborg Kommune er Nordjyllands største arbejdsplads med omkring 18.000 ansatte, og snart kommer der til at ske forandringer for nogle af de mange medarbejdere.

Politisk er der nemlig flertal for at flytte rundt på opgaverne, så man får en ny forvaltningsstruktur. Det betyder bl.a., at kommunen samler hele børneområdet fra 0-18 år på en forvaltning, der kommer til at hedde børne- og ungeforvaltningen.

Ny forvaltningsstruktur Kilde: Aalborg Kommune. Grafik: Jette Klokkerholm

Det betyder konkret, at dagtilbudsområdet, dagplejen, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, selvejende institutioner, specialbørnehaver (herunder Birken), samt det private pasningsområde forvaltningsmæssigt flyttes fra familie- og beskæftigelsesforvaltningen til den nuværende skoleforvaltning.

Større sammenhæng

- Tanken er at få en større sammenhæng i kommunens indsats i forhold til børn og unge samt at få en endnu bedre sammenhæng mellem vores dagtilbud og skoler. Og på den måde at få udnyttet vores ressourcer endnu bedre på tværs. siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S),

Den nuværende miljø- og energiforvaltning omdøbes til klima- og miljøforvaltningen. Konkret får man nu ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger. Det betyder også, at en række områder skal rykkes hertil nemlig AAK Bygninger, kollektiv trafik samt kørselskontoret.

Grøn omstilling

- Den grønne omstilling har meget stor politisk bevågenhed, og i Aalborg Kommune har vi meget ambitiøse mål for klima og bæredygtighed. Det skal vores organisering understøtte, og derfor samler vi AAK Bygninger, kollektiv trafik og kørselskontoret med miljø- og energiforvaltningen, der skifter navn til klima- og miljøforvaltningen”, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Desuden ønsker man øget fokus på beskæftigelsen i den nye beskæftigelses- og socialforvaltning.

- Et tydeligere fokus

- I og med, at man ikke har hele børneområdet også at skulle arbejde med og tage stilling til, så får man et tydeligere fokus politisk og administrativt i forhold til at få indsatser til at lykkes i forhold til beskæftigelsesområdet. Det er ikke en kritik af det, der er sket hidtil, men vi tror, at når man sætter et tydeligere fokus og har en klarere prioritering af arbejdsområderne, så er der større chance for at lykkes med dem, siger borgmesteren.

Sundhedsopgaver

For yderligere at kunne styrke borgernes sundhed og give en bedre helhed for borgerne bliver Tandplejen en del af sundheds- og kulturforvaltningen, mens den træning, der hører under sundhedsloven, flyttes fra ældre- og handicapforvaltningen til sundheds- og kulturforvaltningen.

- Som kommune skal vi være endnu stærkere til at håndtere lokale sundhedsopgaver, så derfor synes vi, at det er naturligt at styrke sundhedsforvaltningen, så den får nogle flere muskler.

Bred aftale

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre står bag aftalen. Venstre er godt tilfreds med aftalen. Partiet har i årevis bl.a. haft et ønske om en børne- og ungeforvaltning.

- Vi har haft stor fokus på at sikre trygge og glidende overgange i vores børns skifte fra dagpleje/vuggestue til børnehave og til skole, så vores børn får så positiv en skolestart som muligt, siger skolerådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Nej fra EL

Enhedslisten er dog ikke med i aftalen.

- Vi mener ikke, at man får gjort noget effektivt ved klima- og miljøudfordringerne ved at omdøbe en forvaltning til at hedde klima- og miljøforvaltningen, siger fungerende miljø- og energirådmand Per Clausen (EL), der er imod, at man flytter den såkaldte våde natur over til by og landskabsforvaltningen.

Han mener i stedet, at alt natur skulle samles i den nye klima- og miljøforvaltning.

- Vi risikerer, at naturen bliver underlagt nogle byplansmæssige ting i stedet for at tage udgangspunkt i at løse nogle naturinteresser, siger Per Clausen.