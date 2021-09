Aalborg Kommune dropper årlig tur til den franske riviera

AALBORG:Den franske by Cannes er nok mest kendt for sit skønne klima, store luksus yachter og den årlige filmfestival.

Byen, der ligger på den franske riviera, beskrives af Spies som det perfekte rejsemål, hvis du vil kombinere luksus og glamour med charmerende provinsstemning.

I de flotte rammer bliver der hvert år også afholdt verdens største ejendomsmesse, MIPIM, hvor Aalborg Kommune har været fast deltager siden 2014.

En delegation bestående af rådmand, stadsarkitekt og i enkelte tilfælde borgmesteren er hvert år rejst til Cannes for at lokke pensionskasser, ejendomsudviklere og udenlandske investorer til at investere deres penge i Aalborg.

Men nu er det slut.

- Det er min mavefornemmelse, at tiden er løbet fra den her slags, siger stadsarkitekt i Aalborg, Peder Baltzer, til NORDJYSKE.

Har skabt værdi for Aalborg

Peder Baltzer har været fast deltager på turene og understreger, at de har haft stor værdi for Aalborg, fordi man har gjort opmærksom på mulighederne i byen.

Kommunen har vist udviklingsgrunde frem for potentielle investorer, og selv om der ikke er underskrevet aftaler i Cannes, forklarer han, at turene har blødgjort investorerne, som efterfølgende har investeret deres penge i byen.

- Det er ikke sådan, at vi sidder dernede og sælger grunde, men på grund af den opmærksomhed, vi får skabt på MIPIM, kan vi få nogen til at rette blikket mod Aalborg, siger han.

Hvilke grunde har I præsenteret på MIPIM og efterfølgende solgt på baggrund af jeres møder i Cannes?

- Vi har præsenteret vores udviklingsprojekter på Sofiendal Enge, hvor vi i to år havde dialog med Pensam, som endte med at bygge. Og da hele projektet på Stigsborg blev igangsat, blev det også diskuteret dernede, siger Peder Baltzer og fortsætter.

- Og PFA, som vi mødtes med på MIPIM, endte med at investere sammen med Enggaard (A. Enggaard A/S red.).

Fyldte kalendere

Det er Magistraten, der hvert år har godkendt turene til Sydfrankrig, og deltagerne har ifølge deres mødekalendere også haft nok at se til på de få dage messen typisk varer.

- Vi har hvert år lavet referat på baggrund af vores kalendere, og det er altså ikke noget, vi er kommet sovende til, siger Peder Baltzer.

Alligevel bliver der nu stillet spørgsmålstegn ved, hvad Aalborg Kommune har fået for de penge, der er brugt på turene til Cannes.

Flere almindelige borgere er begyndt at søge aktindsigter i kommunens og deltagernes udgifter og dele dem på Facebook, og senest har BT kigget nærmere på delegationens forbrug, men det er ikke det, der er årsagen til, at kommunen nu dropper messen.

- Vi kan godt forklare os i de her sammenhænge, men jeg har da tænkt, at det er belejligt, vi først fortæller om det nu, siger Peter Baltzer.

I år blev MIPIM afholdt i starten af september, men her var det ifølge stadsarkitekten aldrig planen, at Aalborg Kommune skulle afsted.

På grund af usikkerheden omkring corona-pandemien, var det usikkert, hvor mange potentielle investorer, der ville dukke op.

Han forklarer, at beslutningen om ikke længere at tage til Cannes blev taget for længe siden i kommunen, men bare ikke er kommunikeret ud til offentligheden.

- Vi tog beslutningen allerede i foråret, siger han.

Du siger, jeres deltagelse har haft stor værdi for Aalborg, risikerer I ikke, at investorerne i fremtiden bruger deres penge i Aarhus, Odense eller København, når I ikke deltager på messen?

- Nej. Vi har fået skabt noget opmærksomhed omkring Aalborg på blandt andet MIPIM, så vi nu har fået andre knapper at trykke på i forhold til eventuelle investorer, siger Peder Baltzer.

Stadsarkitekten siger videre, at det ikke er hans opgave, at beslutte om Aalborg Kommune i fremtiden skal deltage i MIPIM, men han tror ikke, det kommer til at ske.

- Tiden er løbet fra det, understreger han.

En af dem, der har deltaget på turene er rådmand Hans Henrik Henriksen (S). Han meddelte i går, at han ikke genopstiller til kommunalvalget til november.