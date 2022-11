Aalborg Kommune frikender sig selv i 3F-sag

AALBORG:I en ny redegørelse frikender Aalborg Kommune sig selv i sagen om betaling af en velkomstreception for fagforeningen 3F i 2019.

Samtidig kommer det frem, at Aalborg Kommune også betalte for en velkomstreception for 3F i 2016.

I forbindelse med Nordjyskes afsløringer i sagen, valgte Ankestyrelsen i midten af oktober, at bede Aalborg Kommune om en redegørelse, fordi en ekspert over for Nordjyske vurderede, at det var i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, at Aalborg Kommune betalte for velkomstreceptionen for 3F.

Men Aalborg Kommune er altså af en anden overbevisning.

- Det er Aalborg Kommunes vurdering, at Aalborg Kommune med hjemmel i kommunalfuldmagten kunne afholde de receptioner med henblik på at fremme turisme og events, herunder kongresser i Aalborg, står der i redegørelsen.

Har betalt for to velkomstreceptioner

Aalborg Kommune skriver i redegørelsen, at velkomstreceptionen i 2019 ikke er den eneste, de har betalt for.

I forbindelse med 3Fs kongres i Aalborg i 2016, har kommunen hidtil sagt, at de betalte 225.000 kroner for markedsføring, men i redegørelsen når kommunen frem til, at beløbet dækker over endnu en velkomstreception.

- I forbindelse med den offentlige interesse om sagen er Aalborg Kommune endvidere blevet opmærksom på, at Aalborg Kommune i 2016 ligeledes har afholdt udgifter til markedsføring af Aalborg Kommune til Aalborg Kongres og Kultur Center i forbindelse med 3F’s kongres i byen dette år, står der.

- Aalborg Kongres og Kultur Center har oplyst, at den pågældende faktura ligeledes vedrører udgifter til en reception i Musikkens Hus med musik fra Aalborg Symfoniorkester. Hvilket støttes af Aalborg Kommunes oplysninger om, at borgmesteren i 2016 holdt tale ved åbningen af 3F årskongres.

Har betalt seks gange så meget

Som Nordjyske tidligere har beskrevet, har Aalborg Kommune selv udarbejdet retningslinjer, hvor der står, at kommunen ikke betaler for velkomstreceptioner til nationale kongresser.

Eventchef Søren Thorst har i den forbindelse forklaret, at det var ham og vicekommunaldirektør Jørgen Litske, der besluttede at afvige fra de bestemmelser og betale for velkomstreceptionen for 3F, selv om arrangementet ikke lever op til kommunens egne krav.

I redegørelsen har Aalborg Kommune vurderet, at arrangementerne for 3F har kostet 1033,72 kroner pr. deltager.

Det er 5,9 gange så meget, som de 175 kroner pr. deltager, som kommunens retningslinjer tilsiger, man må bruge på en velkomstreception til internationale kongresser. Kommunen mener dog ikke, det er et problem.

- Der var proportionalitet i investeringen i receptionerne set i forhold til kommunens udbytte, hvorfor det vurderes, at der var tale om økonomisk forsvarlig forvaltning, står der.

Redegørelsen bliver gennemgået på et møde i Økonomiudvalget på mandag, hvorefter den bliver sendt til Ankestyrelsen.