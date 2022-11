Aalborg Kommune hædres som børnevenlig

AALBORG:Aalborg Kommune blev søndag hædret for at være en børnevenlig kommune.

Den danske afdeling af FN's børnehjælpsorganisation UNICEF har tildelt kommunen den fornemme titel.

Aalborg Kommune har sammen med UNICEF arbejdet for at inddrage børn og unge bedre. Kommunen har blandt andet fået dem til at give deres syn på for eksempel mere sikre skoleveje, affaldssortering, kommunens budget, børnebibliotek og fritidstilbud.

- Inspirerende og rørende

Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark, overrakte hædersprisen til Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Det er centralt for vores arbejde i UNICEF at sikre reel inddragelse af børn og unge i alt, der vedrører deres liv og fremtid. Dén vision har Aalborg taget på sig, siger Susanne Dahl og tilføjer:

- Det har været inspirerende og rørende at være vidne til, hvordan Aalborg Kommune har taget initiativer, der netop sikrer, at børn bliver inddraget i kommunale beslutningsprocesser, udtaler hun i en pressemeddelelse fra UNICEF Danmark.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen takker for æren:

- Børn og unge er eksperter i deres liv og på, hvordan de bedst føler sig respekteret og hørt i Aalborg Kommune. Vi har man­ge tilbud og tiltag målrettet børn og unge, og vi har en klar intention om at tilbyde et godt liv til dem. Derfor skal vi udvikle kommunen sammen med dem. Jeg er stolt af de mange børn og unge, som byder ind med deres ideer og giver os vigtig viden om, hvordan det er at være ung, siger han i pressemeddelelsen.

Unge: Vi tages alvorligt

Sara Tvilling, formand for ungebyrådet i Aalborg Kommune, roser kommunens indsats:

- Selv om voksne har gode intentioner, kan de kun gætte sig til, hvordan det er at være ung i Aalborg i dag. Derfor sætter vi pris på, at vi kan mærke, at vores meninger og synspunkter bliver taget alvorligt, når beslutningerne skal træffes, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Den ærefulde titel som Børnevenlig Kommune - synligt i form af en plakette - udstilles på Nordkraft.