Aalborg Kommune har i årevis købt sig til positiv omtale i lokalt medie

AALBORG: Et billede af borgmester Thomas Kastrup-Larsen pryder topbilledet til en historie om Idrætsmødet i Aalborg, som i 2019 fik besøg af daværende kulturminister Joy Mogensen (S).

I artiklen fortæller MigogAalborg nyheden om, at ministeren glæder sig over, at idrætten i Danmark får sin egen mødeplads, og at hun glæder sig til at deltage i det første idrætsmøde i Aalborg.

Og de læsere, der så artiklen i 2019, har sikkert tænkt, at der var tale om helt almindelig nyhedsartikel. Men det var der ikke.

Nordjyske kan nu afsløre, at indholdet sammen med en lang række andre artikler var reklame bestilt, godkendt og betalt af Aalborg Kommune, og at MigogAalborg efterfølgende har været inde og ændre artiklerne for at slette deres spor.

En artikel om måneden i gennemsnit

Aalborg Kommune har fra januar 2018 og frem til august 2021 købt og betalt for 45 artikler hos lokalmediet MigogAalborg, der er en del af virksomheden Minbymedia. Det svarer i runde tal til, at kommunen har købt én artikel om måneden i den periode.

Det viser en aktindsigt, som Nordjyske har søgt i kommunens udgifter.

Efter at have gennemgået artiklerne kan Nordjyske afsløre, at minimum 20 artikler ikke har været angivet som sponsoreret indhold, men har fremstået som almindelige artikler skrevet af en uafhængig journalist.

Forsøgte at skjule beviserne

Ifølge markedsføringsloven §4 skal en reklame fremstå "... således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes."

Og MigogAalborg har tilsyneladende været klar over, at artiklerne var i en gråzone. Efter at Nordjyske søgte aktindsigt i sagen 24. august i år, begyndte der i hvert fald at ske markante ændringer i indholdet på MigogAalborgs hjemmeside.

Artikler, der i flere tilfælde var op til tre år gamle, blev pludselig opdateret, så de fremstod som annoncering købt og betalt af Aalborg Kommune.

Også på Facebook blev gamle opslag med nyhedsartikler ændret. I delingsteksten blev der indsat "#annonce" for at signalere, at der var tale om betalt indhold.

Facebook registrerer tidspunktet, når man ændrer i delingsteksten. Derfor er det forholdsvist nemt at se, at MigogAalborg systematisk har ændret op til tre år gamle artikler i dagene efter, de blev bekendt med Nordjyskes aktindsigt.

Ligner propaganda

Og det er problematisk, at læserne ikke kan se, at der er tale om en annonce. Det forklarer kommunalforsker og centerleder ved DMJX, Roger Buch.

- Det får funktion af skjult reklame eller propaganda. De bringer jo kun de rosenrøde beskrivelser, som kommunen selv spytter ud i en lang strøm, men i modsætning til en pressemeddelelse, så er finten her, at det bliver skrevet som journalistik. Og hvis man ikke skriver, at der er tale om annoncørbetalt indhold, så snyder man læserne.

Han peger på, at der er nogle helt klare demokratiske problemer ved, at kommunen køber sig til redaktionel omtale.

- Det virkelig problematiske ved den her indpakkede reklame er, at det kun er det glansbilled-agtige, det morsomme og det, som kommunen selv synes er vigtigt, der kommer frem, og det er på kanten af, hvad man kan tillade sig som offentlig kommunikatør.

- Det er sikkert lovligt i snæver juridisk forstand, men jeg synes, det er problematisk for demokratiet, siger Roger Buch.

Bevæger sig på kanten af loven

Aalborg Kommune bevæger sig i grænselandet for, hvad man må ifølge markedsføringsloven. Det forklarer Jacob Dahl Rendtorff, professor i virksomheders etik og ansvar ved RUC.

Han har gennemgået flere artikler, som Aalborg Kommune har købt og betalt for, og han fremhæver især de etiske problemstillinger, fordi kommunen i enkelte tilfælde henvender sig til unge.

- Det er på grænsen til skjult reklame, og det skaber jo en etisk problemstilling, især når man henvender sig til unge mennesker, som man ifølge markedsføringsloven betragter som mere sårbare overfor påvirkninger, siger han.

Han er i tvivl om, hvorvidt eksemplerne er decideret ulovlige, men han er ikke i tvivl om, at indholdet befinder sig i en gråzone.

- Kommunen er lidt for smarte her, fordi de ikke får fortalt, hvem der er afsender. Og man kunne godt sætte spørgsmålstegn ved, om en kommune ikke skulle reklamere mere lødigt, siger han til Nordjyske.

Det er ikke vores fejl

Aalborg Kommune har i alt brugt 899.485 kroner på events og 45 reklameartikler hos MigogAalborg.

Alligevel mener Leder af kommunikation og udvikling, Kirja Holland Thomsen, ikke, at det er Aalborg Kommune, der har lavet en fejl, når det viser sig, at artiklerne ikke har været deklareret som reklame.

- Vi har måske noget idéudvikling (med MigogAalborg red.), og så har vi tingene til gennemsyn. Men vi ser ikke, hvordan artiklerne ser ud, når de ligger online, siger hun til Nordjyske.

Så når I køber annoncering, ser I ikke på, hvordan det færdige resultat ser ud digitalt?

- Nej, der er det ude af vores hænder.

I har brugt næsten 900.000 kroner i alt på events og annoncering. Og I kontrollerer ikke, hvordan det ser ud?

- Vi laver stikprøver, men vi tjekker ikke hver eneste artikel.

Vi kan dokumentere, at det i 20 ud af 45 artikler ikke fremgik, at der var tale om annoncørbetalt indhold, før vi søgte aktindsigt i sagen. Hvor mange stikprøver har I lavet?

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvor mange de forskellige forvaltninger har lavet.

Hvad tænker du om det her?

- Jamen, det skal da være i orden. Og det vil jeg indskærpe over for leverandøren.

Tænker du ikke, at I har et ansvar for, at borgerne ved, at når to rådmænd fortæller om Aalborg Cykelby, så er det et budskab, som I har købt og betalt for? Her står det jo som en artikel.

- Vi har haft tillid til, at leverandøren har haft styr på det. Og det vil vi så indskærpe, at det skal der være. Men det er ikke kommercielle ting, men public service, vi formidler her.

Så Grøn Koncert og andre events som f.eks. Northen Winter Beat. Er det public service at reklamere for det?

- Det er det primært. Vi mener i hvert fald ikke, at vi er underlagt markedsføringsloven her, siger Kirja Holland Thomsen.

Det siger forbrugerombudsmanden

Det er Forbrugerombudsmanden, som fører tilsyn med markedsføringsloven, og Aalborg Kommune er omfattet af markedsføringsloven, når kommunens aktiviteter er af erhvervsmæssig karakter.

Forbrugerombudsmanden ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag og vil altså ikke kommentere på, om Aalborg Kommune i tilfældene, hvor de køber sig til omtale af Regatta, Northern Winter Beat, GeeksGoneWild eller Grøn koncert, er underlagt og overtræder markedsføringsloven.

Men brugerne skal helt generelt kunne stole på de informationer, de læser.

- Hvis en aktivitet er omfattet af markedsføringsloven, skal det fremgå klart, hvis der er en kommerciel hensigt med aktiviteten, så forbrugerne ikke risikerer at blive vildledt. Forbrugerne skal kunne have tillid til det, de læser, siger specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden Marie Asmussen til Nordjyske.

Forbrugerombudsmanden kan tage sager op på baggrund af klager eller af egen drift, og det er i så fald Forbrugerombudsmanden, som skal bevise, at en aktivitet er omfattet af - og i strid med – markedsføringsloven.

Erkender små fejl

Chefredaktør Michel Qureshi har en blakket fortid i mediebranchen, og da han lancerede MigogAalborg tilbage i 2016, vidste han godt, at hans manglende troværdighed kunne give problemer.

- Jeg ved jo godt, at min person i starten vil overskygge det her projekt på grund af min troværdighed, men jeg håber, at det flader ud, når folk kan gennemskue selve produktet, sagde han dengang til Nordjyske.

Chefredaktør Michael Qureshi ønsker ikke at udtale sig om sagen. Arkivfoto: Lars Pauli

Nordjyske ville gerne have spurgt Michael Qureshi om, hvorfor MigogAalborg pludselig har deklareret indholdet, der var købt af Aalborg Kommune, som annoncørbetalt, selv om det i årevis har fremstået som almindelige artikler.

Derudover ville vi gerne have spurgt ham om, om man som læser af migogaalborg.dk kan stole på, at det, man læser, er en artikel og ikke en reklame.

Han ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i en mail til Nordjyske, at MigogAalborg i enkelte tilfælde ikke har været gode nok til at deklarere indhold fra Aalborg Kommune.

- Det er ikke vores opfattelse, at flere af de artikler, Nordjyske Medier opridser, ikke har været deklareret korrekt hele tiden. Det må stå for Nordjyske's regning, at det er tilfældet.

- Men vi erkender, at tingene er gået lidt for stærkt i vores kraftige vækst de seneste år. Det har medført, at der er i nogle tilfælde er sket fejl med deklareringer af annoncørbetalt indhold for Aalborg Kommune. Det beklager vi, og har rettet op på.

Se det fulde svar fra Michael Qureshi, chefredaktør hos MigogAalborg "Det er ikke vores opfattelse, at flere af de artikler Nordjyske Medier opridser, ikke har været deklareret korrekt hele tiden. Det må stå for Nordjyske's regning, at det er tilfældet. Men vi erkender, at tingene er gået lidt for stærkt i vores kraftige vækst de seneste år. Det har medført, at der er i nogle tilfælde er sket fejl med deklareringer af annoncørbetalt indhold for Aalborg Kommune. Det beklager vi, og har rettet op på. Samtidig har vi indført procedurer, som bør sikre, at det ikke sker fremadrettet. Den 1. august tiltrådte vores nye Campaign Manager netop for at forbedre håndteringen og rette op på tidligere fejl. Vi takker for, at Nordjyske som får 17,5 mio. kr. i offentligt finansieret mediestøtte, vælger at bruge ressourcer på at finde fejl hos en direkte konkurrent. Det holder os skarpe og konkurrencedygtige" VIS MERE

Kender du noget til sagen? Så skriv til os på aalborg@dnmh.dk.