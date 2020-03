Aalborg Kommune har nyt tiltag for at hjælpe de lokale virksomheder

AALBORG:Aalborg Kommune er nu klar med et nyt tiltag, der skal hjælpe virksomheder og job gennem krisen.

I øjeblikket er Aalborg Kommune ved at udarbejde en helt konkret liste over, hvilke anlægsprojekter, som kommunen kan igangsætte for at støtte de lokale virksomheder.

- Vi har været i gang med at lave en bruttoliste over, hvad det er for anlægsprojekter, som vi kan fremrykke af alt det, som vi har budgetteret med i 2020, og om der er yderligere ting, som vi kan sætte i gang og fremrykke, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Der er på tale om her og nu projekter men også ting, der skal sættes i gang på den anden side af corona-epidemien.

- På mange af de her projekter går der noget tid, før du trykker på knappen, og håndværkerne starter. Men vi har sørget for at holde alle vores bygninger som skoler åbne, så håndværkerne kan komme ind og arbejde på trods af det her, siger borgmesteren.

Han peger på, at specielt på renoveringsområdet står projekterne i kø, hvis man ser på behovet.

- Vi har et stort renoveringsefterslæb på vores bygninger, og det vil jeg mene er noget af det, der er nemmeste og mest direkte at gå til.

Listen over projekter, der skal igangsættes er endnu et værktøj for at hjælpe virksomhederne gennem krisen.

- Vi er ved at gøre os klar, for når vi er ovre alt det her, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at give økonomien et skub, så den kan komme i gang, men der er også et skyldigt hensyntagen til kommunens økonomi.

Det er nemlig ikke kun virksomhedernes økonomi, der er udfordret af corona-krisen, det samme er kommunekassen.

- Det som er det store spørgsmål i åbenbaringen er også, hvad vi har økonomi til, for i takt med, at folk melder sig ledige i jobcentret, kommer der væsenligt flere udgifter til kommunen både på de budgetgaranterede udgifter men også på dagpenge og sådan nogle ting.

Der kan også være hjælp på vej fra Christiansborg i forhold til, hvor mange penge kommunerne må bruge på anlæg.

- Jeg er bekendt med, at KL og regeringen også kommer til at drøfte anlægsrammer, finansiering og sådan nogle ting her i løbet af den kommende uge, og så begynder vi at få et bedre overblik over, hvad vores rammer og muligheder er. Alt det som vi kan sætte i gang og fremskynde, det vil vi gøre for simpelthen at holde gang i vores lokale økonomi og støtte op om vores håndværkere og virksomheder, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Endnu er der ikke et overblik over, hvad den nuværende situation koster kommunen rent økonomisk.

- Vi har forsøgt at lægge noget sammen på det. Der er nogle steder, hvor vi har nogle mindreomkostninger. Der er ikke behov for på samme måde at bruge vikarbudgetter hverken i skoler eller daginstitutioner. Men på den anden side så er det klart, at den her voldsomme stigning i ledigheden, kommer til at koste kommunen flere penge.

Med i regnestykket skal også medregnes den kompensationen, som Aalborg givetvis får fra staten.

- Det er svært at få et overblik over andet end, at det her er en bet for samfundsøkonomien og også for Aalborg Kommune.

Gruppeformand for Enhedslisten Per Clausen mener også, at der er behov for at fremskynde investeringer.

- Det at man lukker en skole behøver ikke at betyde, at renoveringen stopper tværtimod kan man sige. I forlængelse af det kan der være nogle anlægsinvesteringer, som vi kan fremrykke, og det gælder både her og nu men også, når det går lidt over, hvor der er behov for en kickstart, siger Per Clausen.