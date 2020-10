Aalborg Kommune justerer - nu tilbydes alle ansatte ikke længere vaccine

AALBORG:Selvom Aalborg Kommune sætter alle sejl til for at sikre sundheden blandt sine ansatte, vil man ikke længere tilbyde alle uanset alder og jobfunktion at blive vaccineret mod influenza.

Det sker blandt andet fordi interessen for blive vaccineret for influenza er så stor, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler at holde igen med vaccinerne.

- De senere dage er der skabt tvivl om, hvorvidt der er vacciner nok til de svageste. Derfor vil vi som ansvarlig kommune i første omgang begrænse vores tilbud om vaccination til de medarbejdere, der har kontakt med ældre og sårbare borgere. Vi håber på hurtig afklaring af forsyningssituationen, så vi kan komme videre med det generelle tilbud til alle medarbejderne, siger Jan Nielsen, der er direktør i ældre- og handicapforvaltningen og står i spidsen for kommunens kriseberedskab.

Baggrunden for at tilbyde vaccinen er først og fremmest medarbejdernes sundhed og for at nedbringe sygefraværet, men det er også for at aflaste COVID-19 testcentrene.

Jan Nielsen fortalte ellers tidligere på ugen til NORDJYSKE, at Aalborg Kommune ville fastholde sit tilbud om et gratis prik til alle ansatte, men den holdning har man længere.

- Det har vi ikke, fordi Sundhedsstyrelsen samme aften kom med en ny melding, hvor man trak den kattelem, de tidligere havde forsikret os om, at der var tilbage, forklarer han.

- Vi fastholder selvfølgelig, at alle de medarbejdere, der arbejde med ældre og sårbare kan få en vaccination, men indtil videre er resten altså sat på hold, tilføjer han.