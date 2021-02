Aalborg Kommune klar med ny millionpakke til flere brancher og borgere

AALBORG:Pandemien gør ondt hos rigtig mange brancher og grupper af borgere i Aalborg Kommune.

Men nu forsøger kommunen at give en hjælpende hånd, når samfundet åbnes op igen. På budgetforligsmødet mandag blev det besluttet, at der etableres en genopstartspakke, der skal hjælpe en række brancher og udsatte borgere.

- Vi ved godt, at der går lidt tid, før de forskellige ting bliver åbnet op, men når de gør, skal vi være 100 procent klar, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S)..

Flere skal hjælpes med pakken på 15 mio. kr.

- Hvis vi kigger ud, så er vi i den situation, at der er rigtig mange af vores erhverv og kulturinstitutioner, der er hårdt ramt. Altså restaurationsdrift, detailhandel, kulturinstitutioner og de unge kunstnere, der har været vant til at kunne komme ud at optræde, de er enormt pressede, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Men også andre grupper har brug for hjælp.

- Vi har nogle varmestuer, der har udfordringer både fordi, at de har været pressede,men også fordi at genbrugsbutikkerne, der har været med til at finansiere dem, har været lukket ned, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Også unge under uddannelse skal tilgodeses.

- De er stærkt udfordrede, fordi de sidder derhjemme og ikke kan komme afsted.

Han peger på, at mange har trivselsudfordringer.

Som nævnt er der også fokus på at sætte skub i handelslivet og restaurationsbranchen, når samfundet genåbner. Butikker, restauranter og cafeer i Aalborg og Nørresundby-området skal omfattes af pakken.

- Det er alt fra markedsføringskampagner til events, aktiviteter og andre ting, som vi kan foretage os.

Kampagnen skal trække folk til Aalborg og Nørresundby.

- Så vi kan få et godt forår og en god sommer og få gang i handlen. Det er hårde tider for dem nu, så det er for at få sat gang i aktiviteterne, siger borgmesteren.

De 15 mio. kr. skal fordeles på følgende måde. Fem mio. kr. skal gå til kulturinstitutioner, mens to mio. kr. skal gå til unge kunstnere og talenter. Fire mio. kr. skal bruges til at sætte gang i butikker, restauranter og cafeer, mens en mio. kr. afsættes til varmestuerne. En mio. kr. skal gå til at sætte gang i handelslivet i oplandsbyerne som bl.a. Nibe og Hals. Endelig skal to mio. kr. gå til studerende og unge.

Nu skal de enkelte forvaltninger i samarbejde med de berørte områder komme med helt konkrete forslag til, hvordan genopstartspakken skal udmøntes. Den plan vil formentlig være klar midt i marts.

- Det betyder, at vi er velforberedt, når verden begynder at åbne mere op igen, konkluderer borgmesteren.