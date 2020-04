Aalborg Kommune kører igen - efter affald, der kan genbruges

Efter en coronapause kan borgerne i Aalborg Kommune fra onsdag igen få afhentet genbrugsaffald, endda lidt ekstra - i hvert fald af nogle affaldstyper.

Reglerne er de samme som før pausen. Containeren med plast/metal og papir/pap skal sættes ud til skel, og renovationsfolkene tager gerne ekstra affald med, hvis det er sorteret og lagt i gennemsigtige sække.

- Hvis det ikke er sorteret, så tager vi det ikke med, for så kan vi ikke håndtere affaldet i bilerne, siger driftschef Kim Andersen, som i øvrigt gør opmærksom på den sms-ordning, som kommunen har - og som minder borgerne om, hvornår det er tid at sætte affald ud.

- Vi kan se, at dem, der er tilmeldt ordningen, har lettere ved at huske, hvornår vi kommer, end dem, der kigger i kalenderen eller reagerer på, at naboen har sat sit affald ud, siger han.

I modsætning til flere andre kommuner tilbyder Aalborg Kommune også at afhente haveaffald hos borgerne. Man har, fortæller Kim Andersen, udnyttet tidligere pap-containere til denne ordning, som dog ikke omfatter ekstra affald.

- Vi afhenter ikke ekstra haveaffald i sække eller pakket på anden vis, hedder det fra kommunen, som udover at tømme haveaffaldscontainer dog stadig medtager bundter på maksimalt en 1x1x1 meter og 15 kilo.

Følger situationen

Med hensyn til fortsat aflevering af haveaffald på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal afventer kommunen et svar fra Miljøstyrelsen om, hvorvidt denne ordning kan opretholdes.

Overordnet er Aalborg Kommune en smule spændte på, hvordan genåbningen af afhentningsordningerne forløber og vil sikre sig, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.

- Viser det modsatte sig at være tilfældet, lukker vi ned for ordningerne igen. Vi vil nøje følge situationen i løbende dialog med medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og relevante myndigheder, hedder det fra Aalborg Kommunes Renovation, der fortsat har lukket ned for den såkaldte bestilleordning og diverse selvbetjeningsordninger.