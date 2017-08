Aalborg Kommune mangler 50 dagplejere

AALBORG: Der bliver pakket flere og flere flyttekasser ud i Aalborg Kommune, og det kan mærkes på børnetallet og behovet for pasning.

I øjeblikket søger Aalborg Kommune derfor efter 50 dagplejere.

- Det er på grund af, at børnetallet siger, der bliver flere og flere børn, siger familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S).

Tilflytningen til Aalborg af mange unge spiller ind i.

- Vi har en ung befolkning, og det er rigtig træls, når vi kigger på beskæftigelsestilskud og sådan noget, men når man kigger på fødsler, og den vækst det giver i forretninger og ansatte, så tror jeg, at de fleste kommuner gerne vil stå i et vækstscenarie med de problemer, det nu giver.

2230 pladser

I dag er der i Aalborg 2330 kommunale dagplejepladser, herudover er der 1200 børn, der bliver passet af private dagplejere samt 170 børn i private institutioner.

Ifølge Dorte Alrø fra Dagplejen skal de nye kommunale dagplejere ikke kun arbejde i centrum men også i Nibe, Sønderholm, Svenstrup, Godthåb, Ellidshøj, Hasseris, Skalborg, Mølholm, Skalborg og Kærby.

Hos kommunen kan man bl.a. se, at mange pædagoger søger ind som dagplejere, men rådmanden tror dog ikke, at det bliver helt let at finde 50 dagplejere.

- Det er det ikke, det er også derfor, at vi slår det op på Facebook og har en event og alt muligt andet.

Noget tyder dog på, at jobbet som dagplejer er fremtidssikret.

Fast arbejde også på sigt

- Der er ikke noget, der tyder på, at børnetallet ikke fortsætter væksten, så det ser ud til at blive godt fast arbejde i et lang stykke tid fremover, siger rådmanden.

Med hensyn til om der også kommer flere private dagplejere, siger rådmanden.

- De private børnepasseres antal har været ret stabilt, kan man sige. Vi vil rigtig gerne have kommunale dagplejere nu, og det vi også går ud med i annoncekampagnen er, at vores dagplejere får dels en grunduddannelse og bliver uddannet i ICDP, der er noget med samspil mellem voksne og børn.

Det er ikke kun på dagplejeområdet, at der er behov for mere kapacitet, som tidligere omtalt er der planer om at bygge flere vuggestuepladser, som Aalborg har væsentligt færre af end landets øvrige store byer. København og Aarhus har 53 0-2 årige indskrevne i institutioner indskrevne i institutioner pr. 100. Tallet i Aalborg er til sammenligning 14.