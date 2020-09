Aalborg Kommune massetester medarbejdere

AALBORG:Aalborg Kommune er en af mange danske kommuner, der er gået i rødt i forhold til antallet af coronasmittede borgere.

Derfor er det helt efter bogen, at kommunen i denne uge tager hul på forebyggende massetests af de medarbejdere, som arbejder på kommunens ældre- og plejecentre og med sygepleje blandt ældre borgere i egen bolig.

Det siger Jan Nielsen, direktør i Aalborg Kommunens Ældre- og Handicapforvaltning, til NORDJYSKE.

Kommunen har i samarbejde med Region Nordjylland uddannet 15 af sine egne medarbejdere til at foretage de mange tests, som omfatter 4000 ansatte. Testningen starter på torsdag og ventes at fortsætte til og med søndag.

Formålet er at undgå, at medarbejdere møder på arbejde, hvis de er smittet, men ikke har symptomer på covid-19. Forvaltningens medarbejdere skal herefter testes løbende hver anden uge.

- Vi forventer, at vi vil se flere mindre nedlukninger som følge af den første store testrunde. Men samtidig håber vi også, at vi på den måde kan nå at forebygge en spredning til både borgere og andre medarbejdere, siger Jan Nielsen.

Smitte på botilbud og aktivitetstilbud

Aalborg Kommune kunne i weekenden konstatere tilfælde af smitte med covid-19 på et botilbud og et aktivitetstilbud for mennesker med handicap.

Det er på Botilbuddet i Vester Hassing og aktivitetstilbuddet Værkstedet i Hammer Bakker, der er konstateret tilfælde af coronasmitte.

På Botilbuddet i Vester Hassing er tre medarbejdere og en borger hen over weekenden testet positive for covid-19. Derudover er tre medarbejdere sendt hjem, og seks beboere isoleret i eget hjem som nære kontakter indtil videre. Alle andre beboere og ansatte er sendt til test, og botilbuddet er midlertidigt lukket for besøg både i egen bolig og i besøgsteltet, indtil der er svar på alle tests.

Botilbuddet i Vester Hassing har 30 boenheder fordelt i fem grupper. Beboerne er voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

På aktivitetstilbuddet Værkstedet i Hammer Bakker er det en medarbejder og en borger, der er testet positiv for covid-19. Værkstedet er lukket, indtil alle medarbejdere og borgere er blevet testet og har modtaget testsvar.

Værkstedet i Hammer Bakker er et aktivitetstilbud for mennesker med handicap. Cirka 50 borgere har deres daglige gang i Værkstedet. Under den midlertidige lukning etablerer Ældre- og Handicapforvaltningen aktivitetstilbud for de berørte borgere i deres botilbud.

Nedlukning nødvendig

- Beboere og brugere i de to tilbud er mennesker, som vi er særligt opmærksomme på at passe ekstra godt på, fordi de er meget udsatte i tilfælde af smitte med coronavirus. Derfor har vi valgt at lukke helt ned midlertidigt, indtil vi har fuldt overblik over de to smitteudbrud, siger Jan Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen i pressemeddelelsen.

Han understreger, at kommunen har været i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som ikke har anbefalinger til flere tiltag på nuværende tidspunkt.

Alle berørte borgere og pårørende har fået direkte besked om den midlertidige nedlukning.