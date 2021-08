Aalborg Kommune sætter kæmpe grund til salg midt i byen

AALBORG:Det går stærkt med byudviklingen i Aalborg. Og nu er endnu et stort område i midtbyen sat til salg.

Det er området, som kommunen kalder Åparkkvarteret, der nu kan erhverves, hvis man har en hel del millioner, som brænder i lommen.

Den attraktive byggegrund på 23.000 kvadratmeter ligger på Jyllandsgade, tæt ved banegård og busterminal og er nabo til Godsbanearealet, der igennem de seneste år har gennemgået en markant forandring.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

-Det er ikke hver dag, at et så stort område midt i Danmarks fjerdestørste by kommer til salg. Beliggenheden er unik tæt på Aalborgs gamle bykerne og med den største etape af åbningen af åen Østerå, igennem den kommende park Åparken, som områdets sydlige nabo. Det er med andre ord et område, som byder på både attraktive omgivelser og rige muligheder for at udvikle et spændende bykvarter, siger rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans-Henrik Henriksen i pressemeddelelsen.

Åparkkvarteret er den nordlige del af Hjulmagerkvarteret, som Aalborg Kommune for nyligt afslørede deres planer for.

Skal være markant arkitektur

Som en del af byggeriet på grunden, skriver Aalborg Kommune, at der skal være en bygning på hjørnet af Jyllandsgade og Sønderbro, som 'tiltrækker opmærksomhed til hele området' og skal fungere som et arkitektonisk pejlemærke.

- Bygningen skal sammen med Åparken tiltrække opmærksomhed til hele området. Den kommende bebyggelse i området skal terrasseres ned mod parken og dermed give både beboere og besøgende i kvarteret mest mulig glæde af det nye, grønne åndehul, siger Hans-Henrik Henriksen.