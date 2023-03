Aalborg lader solsikkerne blomstre - nyt tiltag gør det usynlige handicap synligt

AALBORG:Bor du i Aalborg Kommune og lever med et usynligt handicap, vil du fremover kunne få udleveret en grøn snor med solsikker på.

Den er en del af Solsikkeprogrammet, der har til formål at give bæreren af solsikkesnoren mulighed for at signalere, at man har et eller andet form for handicap, der kan give en udfordringer.

Det kan være ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme eller hjerneskade, hvor det ved første øjekast ikke nødvendigvis er muligt at se, at vedkommende er udfordret af et handicap. Solsikkeprogrammet har over for Berlingske vurderet, at der er omkring 100.000 solsikkesnore i omløb i Danmark.

- Solsikkeprogrammet er et vigtigt skridt mod mere inklusion og opmærksomhed omkring de udfordringer, som borgere med usynlige handicaps og skjulte sygdomme kan møde i hverdagen, siger Tobias Bøgeskov, byrådsmedlem (S) og formand for Mangfoldighedsudvalget i Aalborg Kommune.

- Vi håber, at Solsikkeprogrammet vil skabe mere forståelse og rummelighed for denne gruppe borgere i Aalborg Kommune.

Sammen med sin partifælle i byrådet Rosa Solaiman, der desuden er næstformand i Handicaprådet i Aalborg Kommune, stillede han forslaget til byrådet, at Aalborg Kommune skulle tilslutte sig programmet.

Det blev enstemmigt vedtaget, og Aalborg Kommune tilslutter sig dermed kommuner som Odense og Århus samt Region Nordjylland, Aalborg Lufthavn og Salling Group.

Tryghed for borgeren

- Jeg har to søstre, for hvem handicappet ikke er synligt for det blotte øje. De har manglet, at bevidstheden i omverdenen var større, og at der var taget særlige hensyn, så de blev mødt som værdige borgere, siger Rosa Solaiman.

- Mens jeg eller andre møder vores medarbejdere uden videre tanker, er der borgere - også i den her kommune - som har brug for, at der bliver ydet ekstra hensyn. De vil fremover bære den synlige grønne keyhanger med solsikke på og vise, at her er behov for særlige hensyn. Det giver tryghed for borgeren, der så mødes af personale, der er bedre trænet i at møde den enkelte, siger Rosa Solaiman.

Og det er netop, hvad Aalborg Kommune forpligter sig til, når den tilslutter sig Solsikkeprogrammet - at udlevere programmets symboler samt til at informere relevante medarbejdere om programmet.

Man kan allerede nu få udleveret en solsikkesnor i Borgerservice. Det anslås, at tiltaget vil komme til at koste knap 20.000 kroner årligt.