Aalborg-løber smadrer endnu en rekord

ATLETIK: Siden skiftet til USA og universitetsholdets Florida Gators i efteråret har Aalborg-løberen Benjamin Lobo Vedel gennemgået en rivende udvikling.

Det har han sat en tyk streg under i løbet af januar, hvor han har sat tre danske indendørsrekorder. Først var på 300-meteren, så faldt 200-meteren og lørdag røg rekorden på favoritdistancen 400 meter også. Ved et stævne i Arkansas skar aalborgenseren 0,17 sekunder af Nick Ekelund-Arenanders fire år gamle rekord, da han vandt sit heat i tiden 46,14. Det er samtidig årets sjette bedste tid i verden, og den blev sat ved at tage fronten fra start og dermed undgå den positionskamp, der resulterede i et styrt bag ham.

- Jeg fornemmede det og kiggede så op på storskærmen. Derfor var jeg lige ved at falde i svinget, og det fik jeg bagefter lidt skældud for af min træner. Men det viser bare, at der er nogle nemme tiendedele sekunder at hente. Måske allerede i min næste start om to uger, siger Benjamin Lobo Vedel til Dansk Atletik Forbunds hjemmeside.

6. januar satte hanl dansk rekord på 300 meter, hvor han også er verdens sjette bedste i 2018. Og 20. januar var det 200-meteren, der stod for fald. Her er Aalborg-lynet nummer 18 på den aktuelle verdensrangliste, selv om det altså på ingen måde er hans favoritdisciplin.

Også på stafetterne har Benjamin Lobo Vedel været med til at levere fantastiske præstationer i januar. Her indtager han sammen med holdkammeraterne hos Florida Gators førstepladsen på verdensranglisten med tiden 3,03:49, der blev sat 20. januar.