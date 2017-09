Aalborg-løber vandt i Højesteret

KØBENHAVN: En kvinde fra Aalborg fik i dag tirsdag Højesterets ord for, at det var en ulykke, da hun pludselig fik en knæskade under en løbetur på ferien i Italien for fire år siden.

Det kan betyde en erstatning på 250.000 kroner til løberen, som ikke længere kan løbe. Andre motionsløbere kan få lettere ved at få erstatning nu - eller dyrere forsikringer.

Aalborg-løberens forsikringsselskaber Codan og Privatsikring ville ikke betale. De mente ikke, at kvindens ulykkesforsikring dækkede, når der ikke var nogen ydre påvirkning, som hvis en hund løber ud foran.

Kvinden vandt i Ankenævnet for Forsikring, men tabte i landsretten. Tirsdag kom hun så endeligt i mål som vinder i Højesteret.

- Højesteret gav A medhold i, at hun har været udsat for et ulykkestilfælde i forsikringsbetin­gelsernes forstand, skriver Højesteret.

Dommen kan få betydning for mange andre, der dyrker motion og sport. Pludselige skader ved vrid kan være omfattet af ulykkesforsikringen, hvis man har sådan en. Almindelige dagligdags bevægelser som at rejse sig eller bukke sig ned er dog ikke dækket, siger dommerne.

Fire holdt med løberen, mens én holdt med forsikringsselskaberne.

Ikke sygdom

Selskaberne hævdede ikke, at løberen fra Aalborg havde fået skaden på grund af en sygdom eller noget, der lå og ventede på at bryde ud, fremgår det af dommen.

Løberens advokat, Birgitte Pedersen, Hjørring, er lige så glad for resultatet, som hun fortæller, at hendes klient er.

- Det er et fantastisk resultat for mange tilskadekomne forsikringstagere, som nu kan få deres ulykker anerkendt, siger advokaten fra HjulmandKaptain. Firmaet førte også sagen i landsretten, hvor løberen tabte.

Ifølge Birgitte Pedersen er en mappefuld af tilsvarende sager klar til at blive behandlet, efter at Højesteret har afsagt den principielle dom.

Hos Privatsikring, som er ejet af Codan, lover direktør Camilla Amstrup, at løberen nu får udbetalt sin erstatning. Hun erklærer selskaberne klar til at "tage dialogen" med kunder, som overvejer, om dommen har betydning for deres skader. Ifølge Camilla Amstrup må skaderne ikke være over tre år gamle. Dommen kan også betyde, at forsikringsbetingelserne ændres eller prisen stiger.

- Hvis der kommer en lang række skader, kan det betyde en prisstigning - eller et tillæg for ivrige løbere, siger Camilla Amstrup, som nu først vil studere dommen nærmere.

