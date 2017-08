Aalborg-løbers fald kommer i Højesteret

AALBORG: En kvinde fra Aalborg løb i sommeren for fire år siden en tur, som fortsætter i Højesteret på mandag, selv om kvinden faldt på selve løbeturen 19. juli 2013. Kvinden, som er i 40’erne, havde fået en skade i menisken, så hun ikke kan løbe mere.

Hun er ulykkesforsikret, men hendes to forsikringsselskaber vil ikke betale erstatning. Den kunne ellers sammenlagt kunne være på 300.000 kroner.

Udfaldet af sagen kan få betydning for mange andre løbere eller motionister, der kommer til skade.

Principiel sag

I første omgang fik kvinden medhold af et flertal i Ankenævnet for Forsikring. Derefter kom sagen for Østre Landsret. Her holdt et flertal på to mod en dommer med forsikringsselskaberne Codan Forsikring A/S og Privatforsikring A/S.

Den afgørelse ankede løberen til Højesteret og fik fri proces hos procesbevillingsnævnet, da sagen er principiel.

Det hele handler om, hvordan en ulykke skal defineres. Løberens advokat, Birgitte Pedersen, Hjørring, fortæller, at forsikringsselskaberne for nogle år siden selv ændrede definitionen på en ulykke.

Tidligere skulle en hund løbe ud foran løberen eller der skulle være en tilsvarende ydre påvirkning. Det ændrede selskaberne til, at det blot skulle være en pludselig hændelse.

Ingen afgørelse mandag

- Forsikringsselskaber siger stadig, at der skal være en ydre påvirkning. De opretholder den gamle definition, siger advokat Birgitte Pedersen, som møder i Højesteret mandag morgen.

Hun afviser, at det kan blive en åben ladeport for erstatningssager, hvis løberen fra Aalborg vinder. Hvis man selv er skyld i skaden eller i forvejen er syg, så gælder ulykkesforsikringen ikke.

Det har ikke været muligt at tale med forsikringsselskabernes advokat, Michael S. Wiisbye, som er bortrejst.

Parterne er kun uenige om juraen, ikke om hvad der rent faktisk er sket, oplyser løberens advokat. Højesteret træffer ikke afgørelse i sagen mandag.