Aalborg Lufthavn er Danmarks bedste

Aalborg Lufthavn er fortsat Danmarks bedste lufthavn.

Det står fast, efter at den endnu engang er blevet kåret som den bedste danske lufthavn ved Danish Travel Awards.

Det er tredje gang i træk, at titlen lander i det nordjyske.

På Facebook skriver Aalborg Lufthavn, at de er glade og stolte over at modtage prisen endnu en gang.

- Vi har ikke kunne modtage denne pris uden vores fantastiske kollegaer, som gør et fantastisk stykke arbejde hver dag med et smil på læben, skriver de.

Endnu en pris til Nordjylland

Vinderne af Danish Travel Awards er fundet gennem en analyse, som Epinion foretog i august, og her har de 3000 medlemmer af panelet vurderet, at Aalborg Lufthavn er den bedste foran både København og Billund.

I en pressemeddelelse fra januar kaldte lufthavnens direktør, Niels Hemmingsen, det en "kæmpe anerkendelse" at modtage sidste års pris, og udtalte:

- Samtidig er det noget, der forpligter – hvad enten det handler om netop ansvaret for den grønne omstilling, en ekstraordinær god service og et konkurrencedygtigt udbud af direkte rejsemål.

Og noget tyder altså på, at passagererne mener, at lufthaven har levet op til de forpligtigelser.

Aalborg Lufthavn er Danmarks tredjestørste af sin slags, og i 2022 rejste 1,3 mio. passagerer til og fra lufthavnen.

Aalborg Lufthavn er ikke de eneste i Nordjylland, som fik en pris med på vejen ved dette års Danish Travel Awards.

Det samme gjorde Svinkløv Badehotel, som vandt prisen som Danmarks bedste badehotel.

Fårup Sommerland er samtidig kåret til landets bedste attraktion.