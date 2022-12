Aalborg Lufthavn får rute direkte til New York

AALBORG: Torsdag den 27. april ved aftenstid næste år skrives der danmarkshistorie, når det første SAS-fly letter fra Aalborg Lufthavn og sætter kursen direkte over Atlanten mod New York.

- Det her det er kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort for Aalborg Lufthavn, hele Nordjylland. Det er det største vi kan ønske os, siger Niels Hemmingsen, der er lufthavnsdirektør i Aalborg Lufthavn.

- Det her gør os for alvor til en international lufthavn, siger han.

Men det er ikke kun for lufthavnen, at en direkte rute mellem Aalborg og New York er stort, forklarer Niels Hemmingsen.

- Det er stort for hele erhvervslivet i Jylland. Der er allerede mange internationale virksomheder i Jylland - og flere er på vej - og her har en direkte flyrute til USA en enorm betydning. Det er stort for turoperatører og så er det stort for private, der nu let kan komme på en forlænget weekend til New York, siger lufthavnsdirektøren.

- Samtidig har det enorm betydning for at flere kan tage turen den anden vej og komme her til Jylland. Det gælder både for erhvervslivet og for private, tilføjer han.

Airbus med plads til 157 passagerer

Det bliver SAS’ Airbus 321LR med plads til 157 passagerer, hvor der både er 1. klasse, business og economy-klasse, der kommer til at flyve mellem Aalborg og New York.

Der bliver afgang på mandage, torsdage og lørdage fra den 27. april og til og med oktober.

Der flyves til Newark Liberty International Airport, der ligger omkring 14 kilometer fra Manhattan i midten af New York. Der bliver afgang fra Aalborg ved aftenstid, og de rejsende lander i New York om aften lokal tid efter mellem syv og otte timer i luften.

Åbner nye muligheder

Niels Hemmingsen fortæller, at det er flere års arbejde, der kulminerer med åbningen af ruten til New York.

- Vi har været i dialog med store virksomheder som Grundfos, Vestas, Fibertex, Siemens og store offentlige aktører som Aalborg Universitet og Region Nordjylland, hvor det fra dag ét har været tydeligt, at behovet for en direkte jysk forbindelse til en destination som New York er enorm. Dertil kommer de store spillere i rejsebranchen på hver sin side af Atlanten, der har presset på for at realisere ruten, siger han.

I dag kan man fra Aalborg blandt andet flyve til København, Oslo, Stockholm, Amsterdam og Baltikum.

- Mange amerikanske turister tager flere destinationer, når de rejser til Europa. Det betyder, at de kan komme til Nordjylland og så rejse videre herfra, siger Niels Hemmingsen.

- Herudover kommer dette til at give genklang i branchen og det vil åbne muligheder for, at andre vil åbne ruter til og fra Aalborg, når vi har en direkte rute til USA.

Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen mener ikke, at betydningen af en rute fra Aalborg til New York kan overvurderes. - Det vil give genklang i branchen og åbne nye døre for os, at vi nu får en rute fra Jylland til USA, siger han. Arkivfoto: Claus Søndberg

Der er også glæde hos SAS, over at man nu kan tilbyde en rute, der giver færre stop til de store rejsemål.

- Som en del af vores strategi om at styrke de regionale tilbud i Skandinavien, er vi glade for nu at kunne tilføje en transatlantisk rute fra Aalborg. Vi ser en stigende interesse efter second cities som Aalborg og kan med den nye rute forbinde endnu flere dele af verden, siger SAS' kommunikationsdirektør, Erik Westman, i en pressemeddelelse.