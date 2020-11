Aalborg Lufthavn har fundet sin nye direktør

AALBORG:Aalborg Lufthavn har fundet den mand, som skal stå i spidsen for lufthavnen, når den nuværende direktør Søren Svendsen som bebudet i september fratræder efter 12 år på posten.

Den nye lufthavnsdirektør hedder Niels Hemmingsen. Han har en baggrund som major i Flyvevåbnet, som COO i SAS og senest som COO hos Boozt.com.

- Jeg glæder mig til at komme i gang. Det bliver spændende og en meget interessant udfordring at være med til at løfte Aalborg Lufthavn tilbage til og bygge videre på den vækst og løbende serviceudvikling, der har præget lufthavnen i mange år. Regionen står over for mange udfordringer her mod udgangen af 2020, og lufthavnen har en vigtig rolle med at generere bedst mulig infrastruktur ind og ud af regionen til gavn for borgere, erhverv og turister. Der åbner sig desuden gode muligheder med togene, der skal køre til og fra lufthavnen, siger Niels Hemmingsen i en pressemeddelelse.

Den 13. december er det første tog parat til at køre ind på den nyanlagte perron i Aalborg Lufthavn, og til den store begivenhed vil både den afgående og den kommende direktør stå klar.