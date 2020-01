Aalborg Lufthavn: Laveste passagertal siden 2015

NORDJYLLAND:Aalborg Lufthavn oplevede i 2019 et fald i antallet af passagerer på lidt over ni procent.

1.462.507 passagerer fløj til og fra Aalborg Lufthavn i 2019, og det er et markant dyk i forhold til de foregående tre års fremgang. Man skal helt tilbage til 2015 for at finde lavere passagertal.

Faldet i 2019 omfatter både indenrigstrafik, udenrigstrafik og chartertrafik fra Aalborg Lufthavn.

Faldet er størst i udenrigstrafikken: Her fløj 474.850 rejsende til og fra udlandet mod 553.375 året før - en tilbagegang på 14,2 procent.

Indenrigstrafikken gik tilbage med 7,7 procent. 784.310 passagerer flød indenrigs via Aalborg Lufthavn mod 849.380 passagerer året før.

Chartertrafikken oplevede et fald på 1,9 procent: Her fløj 203.347 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn imod 207.210 året før.

Lyspunkter

Ifølge lufthavnsdirektør Søren Svendsen var tilbagegangen ventet, men han ser dog flere lyspunkter:

- Det er glædeligt at se, at der på en lang række veletablerede ruter var en passagerfremgang i 2019. SAS satte store nyheder i luften i august, hvor det blev offentliggjort, at en ny skirute til Sälen blev en realitet fra 29. december 2019. Derefter blev det meldt ud, at deres Oslo-rute ville få et stort kapacitetsløft fra 27. oktober. Der er nu ni ugentlige direkte afgange til Oslo. Endvidere voksede KLM for 8. år i træk, hvor hele 235.886 passagerer benyttede ruten mellem Aalborg og Amsterdam i 2019, siger Søren Svendsen.

Han oplyser, at flere rejsenyheder venter forude:

- Blandt andet flyver Detur til Gazipasa Lufthavn, med kort afstand til Alanya, SunCharter præsenterer den græske nyhed Meganisi, Atlantic Airways øger antal flyafgange til Færøerne og DAT øger til tre ugentlige afgange til Bornholm hele sommeren samt en fjerde ugentlig afgang i juli.

Forventer fremgang i år

Aalborg Lufthavn forventer uændret antal passagerer i de første måneder i år.

- Men når vi kommer længere hen, forventes der fremgang igen. Særligt indenrigstrafikken, som har været påvirket negativt af højere billetpriser i 2019, bliver spændende at følge. Derudover er 2020 også året, hvor den nationale togbane kommer til at gå fra Københavns Lufthavn og direkte til døren i Aalborg Lufthavn, udtaler Søren Svendsen i en pressemeddelelse.