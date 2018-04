Aalborg-målmand: Det var ikke godt nok

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold åbnede onsdag slutspillet i 888ligaen med et nederlag, da det på udebane blev til et 27-31-nederlag mod TTH Holstebro.

Det især en dårlig første halvleg, der blev dyr for Aalborg Håndbold, der ved pausen var nede 11-17.

- Vi lavede generelt for mange fejl, og vi fik ikke vundet de dueller, der kræves i en slutspilskamp. Det var ikke godt nok, konstaterede Aalborg-målmand Søren Pedersen.

Han blev skiftet ind i anden halvleg og stod stærkt, da Aalborg Håndbold efter pausen var tæt på at komme tilbage i kampen.

- Men lige nu fylder skuffelsen mest hos os. Det er svært at sige, hvad vi lige kan tage med, siger Søren Pedersen.

Med fjerdepladsen i grundspillet har Aalborg Håndbold dog et point med over i slutspillet, så mulighederne for en semifinale er fortsat fine trods nederlaget i Holstebro.

- Jeg synes ikke, at vi skal være så bekymrede. Vi har været inde i en fin periode, og nogle gange kommer der bare kampe, hvor det ikke rigtigt kører. Sådan en havde vi i dag, siger Søren Pedersen.