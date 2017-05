Aalborg missede matchbold

SILKEBORG: De forsvarende håndboldmestre hos herrerne, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, står stadig med muligheden for at forsvare DM-titlen.

Aalborg Håndbold tabte nemlig 29-27 i den anden semifinale på udebane i Jysk Arena i Silkeborg. Nordjydernes nederlag i 888ligaen betyder, at grundspillets nummer et og to nu skal ud i en tredje og afgørende semifinalekamp.

Lørdag gjorde hjemmeholdet fra BSV og tilskuerne det svært for Aalborgs etablerede angrebsspil før pausen. 11 mål formåede nordjyderne at score før pausesignalet, og tre af målene faldt endda i første halvlegs sidste minutter. Slutspurten betød, at Aalborg gik til pausen kun bagud med 12-11, efter især nordjydernes fløjspillere ellers havde brændt på livet løs i første halvleg.

Højre fløj Patrick Wiesmach brændte sine tre første forsøg, mens aalborgensernes to foretrukne venstrefløjspillere, Buster Juul og Stefan Sigurmannsson, hver brændte et straffekast før pausen.

De brændte muligheder sørgede for, at Aalborg-målmand Mikael Aggefors, der stadig må undvære sin målmandskollega Søren Westphal, fik en endnu større rolle end vanligt i at holde aalborgenserne inde i kampen. Målmanden pillede mange af de fløjskud, Aalborgs forsvar pressede BSV ud i, mens målmanden krydrede første halvlegs indsats med at reducere til 12-11 kort før pausesignalet. Målmanden scorede i tomt mål.

Aalborg førte ikke en eneste gang før pausen. Bedre blev det ikke for udeholdet efter opholdet. Efter 33:30 førte BSV 16-11. 10 minutter efter sidebyttet tog Aron Kristjansson timeout. Islændingen sendte sit hold op i en 5-1-formation.

Nicolaj Markussen scorede på Aalborgs offensive forsvar i de to første forsøg, men herefter halede aalborgenserne igen ind på hjemmeholdet. Fem mod fem reducerede Janus Smarason til 21-19. Tættere på kom Aalborg ikke i slutfasen.

Det betyder, den afgørende semifinale venter tirsdag aften i Aalborg i Jutlander Bank Arena.