Tilflytter-chok: Aalborg hårdt ramt på sin identitet

AALBORG:Lad det være sagt med det samme: Aalborg Kommunes indbyggertal stiger stadig. Der er flere fødsler end dødsfald, og der er flere ind- end udvandrere.

Men for første gang siden 2007 er der flere, der flytter fra end til kommunen.

Efter mange år med netto tilflytning stilnede tilflytterfesten af i 2021 og kurven knækkede i 2022, viser nye tal fra Danmarks Statistik om flytninger mellem de danske kommuner.

Underskuddet på "flytte-kontoen" er kun på 130 personer, men til sammenligning var der et overskud på 1339 personer i 2020 og 432 i 2021. Og Aalborg Kommunes klare forventning var, at den positive udvikling ville fortsætte.

De nye tal er dog mere træls end overraskende for borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Jeg ved godt, hvad der sker. Der er to forklaringer. Vi oplever noget af det samme som København, Aarhus og Odense med fraflytning på grund af huspriserne, siger han.

Den anden grund er betydeligt mere bekymrende, mener borgmesteren.

Udflytning slår hårdt

- Vi har fået nogle kraftige opstramninger i forhold til uddannelsespladser, og det kan aflæses direkte i tilflytningen. At staten går ind benhårdt og udflytter uddannelsespladser rammer os hårdt, fastslår Kastrup-Larsen.

Samtidig tager flere studenter flere sabbatår, så der er færre ansøgere til studiepladserne, og det rammer meget hårdere i Aalborg end i København og Aarhus, som har er stort overskud af ansøgere. Optaget på Aalborg Universitet er faldet med 13,1 procent, hvilket er mere end dobbelt så meget som i Aarhus og København.

Dertil kommer, at afkortning af studietiden på nogle videregående uddannelser er på regeringens to do-liste.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Foto: Lars Pauli

- Aalborg har fået en hård opvågnen som uddannelsesby, bemærker Thomas Kastrup-Larsen.

Udviklingen er ikke kun træls for Aalborg Kommune, men for hele Nordjylland, mener han.

Det er virkelig en brændende platform, og noget, jeg synes, vi skal diskutere. Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester, Aalborg Kommune

Største udfordring længe

- Jeg bliver bekymret for Uddannelsesregion Nordjylland. Det her er en af de største udfordringer vi er blevet stillet overfor i et godt stykke tid. Aalborg har trukket læsset i forhold til at trække unge til fra hele Danmark. Vi bliver ratet som Danmarks næstbedste uddannelsesby - vi mangler lige et my i at overhale Aarhus - og vi enormt stolte af at Aalborg har den tiltrækningskraft. Men det brand er der ikke andre byer i Nordjylland, der har.

- Det er virkelig en brændende platform, og noget, jeg synes, vi skal diskutere, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Over halvdelen er i studie-alderen

Det er værd at bemærke, at over halvdelen af dem, der flytter både til og fra Aalborg Kommune er unge i 20'erne.

Langt de fleste, der flytter fra Aalborg Kommune, vil til Aarhus eller København. Aarhus er også hovedleverandør af tilflyttere.