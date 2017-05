Aalborg næsten for fuld styrke i finalen

AALBORG: Når Aalborg Håndbold torsdag tager imod Skjern Håndbold i den første af potentielt tre DM-finaler, bliver det med samme hold, som det, der ekspederede Bjerringbro-Silkeborg ud i semifinalerne.

Bortset fra langtidsskadede Søren Westphal kan cheftræner Aron Kristjansson råde over hele sin trup. Ved onsdagens træning var den svenske målmand Mikael Aggefors ellers sat på skånekost, men han er klar til torsdagens finale.

- Aggefors er klar til at spille i morgen, og alle har meldt sig klar. Selvfølgelig er der nogen, der har lidt skavanker, men det er svært at undgå efter en lang sæson, siger Aron Kristjansson.

Aalborg Håndbold har hidtil i sæsonen tabte tre af de indbyrdes fem møder med Skjern, så umiddelbart er det vestjyderne, der går ind til finalekampene med overtaget.

- Vi har lært noget af de kampe, og de ting skal vi jo se, om vi ikke kan få flyttet ind på banen. Jeg synes, vi er godt indstillede taktisk og klar til at tage udfordringen op. Over tre kampe vurderer jeg vores chancer til at være 50-50, siger Aalborg Håndbolds islandske træner.