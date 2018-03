Aalborg overvandt dårlig start

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold kæmper for at nå op i top4 i 88Ligaen og dermed få point med over i slutspillet.

Der var derfor ikke råd til udfald i onsdagens hjemmekamp mod bundproppen TM Tønder.

Det kom der da heller ikke, selvom Aalborg på aftenen ikke fremstod som en specielt velsmurt håndbold-maskine.

De to point kom dog i hus via en sejr på 31-28.

Hjemmeholdet indledte kampen i søvngængertempo, og det udnyttede gæsterne til at sikre sig en tidlig føring. I Aalborg-målet fik Mikael Aggefors ikke fat i noget og blev midtvejs i halvlegen erstattet af den mere ekspressive Søren Pedersen.

Det hjalp, og Aalborg vendte på få minutter 7-10 til en føring på 11-10.

Hjemmeholdet havde dog ikke for alvor fået momentum og måtte tage til takke med skuffende 15-15 ved pausen.

Det var et forvandlet Aalborg-hold, der kom på banen til anden halvleg.

Anført af en sprællende Søren Pedersen i mål rykkede hjemmeholdet fra til 22-18. Samtidig begyndte fejlene at snige sig ind hos Tønder, der kun har hentet sølle 10 point hidtil i sæsonen.

Rigtig godt var hjemmeholdets spil dog heller ikke, og Tønder fulgte med til 24-22. Nærmere kom sønderjyderne dog ikke.

Kampen blev overværet af 3245 tilskuere.