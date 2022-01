Sætter byen på verdenskortet: National Geographic optager i Aalborg

AALBORG:Selvom der fortsat mangler mange timers redigering, er optagelserne til en udsendelse, der kan sætte Aalborg på verdenskortet blandt millioner af seere, nu endeligt i kassen.

National Geographic, der både har fulgt tilblivelsen af et nyt gadekunstværk på hjørnet af Kong Chr. Allé og Annebergvej samt været på en rundtur med drone blandt flere af byens øvrige gavlmalerier, var nemlig i byen igen mandag. Og ifølge Lene Kirk fra Kirk Gallery betyder det, at folk fra hele verden vil kunne se et afsnit af den populære serie, Europe from Above, der blandt andet kommer til at handle om gadekunst i Aalborg, om et halvt års tid.

- Det er jo fantastisk PR. Altså, at blive ringet op af National Geographic - så bliver det ikke meget større, for der er jo helt ekstremt mange, som ser det her program, siger hun.

Udover de aalborgensiske gavlmalerier har National Geographic også været på besøg på Læsø og Bornholm i forbindelse med forberedelserne til udsendelsen, men der intet om København, Aarhus eller de øvrige storbyer i programmet.

National Geographic var mandag i Vestbyen for at filme det færdige værk af den internationale gadekunster, Lonac, som de også fulgte opstarten af i september. Foto: Interfilm Productions

Fem til otte nye hvert år

- Det er selvfølgelig superdejligt for os og sætter endnu en gang Aalborg på landkortet. For tænk at - de bortset fra nogle små øer - har valgt at fokusere på os, tilføjer Lene Kirk.

Som initiativtager til projektet, Out in the Open, der hvert år siden 2013 har stået bag mellem fem og otte nye gadekunstværker i Aalborg, er hun naturligvis også stolt over besøget, der uden tvivl vil gøre byen og dens gadekunst endnu mere berømt.

- Der kommer jo allerede i dag mange for at se gavlmalerierne, for vi arbejder jo med udenlandske topkunstnere, og derfor er der også mange udenlandske samlere, og det er noget af det første, de spørger til, forklarer hun.

Lene Kirk fra Kirk Gallery og projekt Out in the Open har selv cyklet byen tynd med en drone over hovedet for at filmholdet kunne få nogle god skud i kassen af 10 - 12 af byens mange andre gadekunstværker. Foto: Interfilm Productions

Flere er på vej

Ifølge Lene Kirk kigger mange af de gadekunst-interesserede turister også indenfor i hendes galleri. Så selvom det både er dyrt og besværligt at skaffe fonde og midler til gadekunst, og projektet også har været en smule coronaramt, er hun langt fra færdig med at arbejde for at der kommer flere kunstværker på byens mure og gavle.

- Så jo, der er mere på vej. Formentlig allerede her i foråret. Men vi er endnu ikke officielt klar til at fortælle, hvem det kommer til at dreje sig om, tilføjer hun.

Udover Out In the Open har der også tidligere været andre murmalerier og gadekunst-initiativer i Aalborg. Men projektet har i de seneste år været det eneste, der fortsat arbejder på at skaffe ny gadekunst til byen.

- Det er jo noget af det, der er, med gavlmalerier. Det er mega dyrt at lave, så det kræver rigtig megen organisering og forarbejde at skaffe midlerne, forklarer Lene Kirk.

Aalborg bugner efterhånden af spændende street art. Så meget, at internationale medier også har fået øje på fænomenet. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Appelsin i turbanen

Vil man selv opleve de mange værker, var der indtil for nylig en app, hvor man kunne læse mere om, hvor de fandtes og hvem, der stod bag. Men den eksisterer desværre ikke længere, selvom Visit Aalborg har forsøgt at lave et kort over gavlmaleriernes placering. Og derfor er National Geographics kommende udsendelse også lidt af en appelsin i turbanen.

- På det seneste har der jo været meget skriveri om, at mange af de store erhvervsorganistationer betragter de her bløde værdier som ekstremt afgørende for, at de kan lokke arbejdskraft til. Så set i det lys, er det også en fantastisk branding af Aalborg, vi får nu, siger Lene Kirk.