Aalborg Pirates glippede hul til forfølgerne

ISHOCKEY:Aalborg Pirates havde fredag alletiders chance for at udbygge deres føring i Metal Ligaen. Men gæsterne fra SønderjyskE kom tilbage i opgøret, som hjemmeholdet i Sparekassen Danmark Arena ellers kom bedst ud til.

Mod slutningen af en intens tredje periode gjorde amerikanske Mike Little det nemlig til 3-2 til SønderjyskE.

Aalborg Pirates indtager fortsat førstepladsen i grundspillet trods nederlaget på egen is. De har tre point ned til Herning Blue Fox og Frederikshavn White Hawks som nærmeste forfølgere.

Kampfakta Periodecifre: 1-0, 1-2, 0-1 Mål: 1-0 Anders Koch (09.03), 2-0 Tobias Ladehoff (26.15), 2-1 Mike Little (35.41), 2-2 Cameron Brown (39.30), 2-3 Mike Little (55.41) Udvisninger: Aalborg Pirates 3x2 minutter, SønderjyskE 4x2 minutter Tilskuere: 2565 VIS MERE

Aalborgenserne lagde ud med et klart overtag gennem første periode. Det var således også piraterne, der bragte sig foran halvvejs inden første pause.

Kort efter en udvisning tog Anders Koch en solotur forbi flere SønderjyskE-spillere, før den tidligere Esbjerg-mand satte pucken i fjerneste hjørne bag Patrick Galbraith. Målmanden skulle dog prise sig lykkelig for ikke at lukke flere mål ind i første periode.

Kort før pausen kunne Emil Marcussen nemlig have scoret fra en spids vinkel, da Galbraith ikke fik dækket den ene side af. Men Marcussen formåede ikke at dirigere pucken omkring stolpen og ind, før keeperen reagerede.

Mikkel Højbjerg kunne også have udbygget føringen. Men hans afslutning gled lige forbi stolpen, da han passerede Galbraith med sit skud.

Seks minutter inde i anden periode bragte Aalborg Pirates sig yderligere foran. Der opstod tumult inde foran SønderjyskE-målet, hvor flere spillere faldt. Det udnyttede Tobias Ladehoff fra distancen til at udbygge føringen.

Episoden kastede to udvisninger af sig til SønderjyskE. Gæsterne overlevede dog aalborgensernes powerplay.

Det formåede de så med fire minutter tilbage af anden periode. Galbraith sendte nemlig Martin Eskildsen afsted, som fandt Mike Little midt foran mål. Herfra vandt amerikaneren den direkte duel med Aalborg Pirates unge målmand, Frederik Søgaard, som stod i George Sørensens fravær.

Med sekunder tilbage inden pausen blev Søgaard igen passeret, da Cameron Brown efter et sønderjysk pres udlignede. Det blev således bragt fortjent balance i regnskabet efter en dårlig afrunding af anden periode, hvor hjemmeholdet ikke formåede at ramme hinanden på pasningerne og lægge presset på SønderjyskE.

Tredje periode blev en voldsomt fysisk affære, hvor begge hold gik til hinanden. Ofte var aktionerne på grænsen til en udvisning, men den hårde linje blev holdt, og intensiteten steg, som kampen nærmede sig den ordinære tid.

Kulminationen kom, da Mike Little med få minutter tilbage sendte et langskud ind bag Frederik Søgaard - og dermed sikrede de tre point til gæsterne. Pirates formåede nemlig ikke at udligne trods flere store chancer til sidst.