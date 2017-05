Aalborg Pirates henter back i SønderjyskE

AALBORG: Aalborg Pirates har tirsdag forstærket sig på backpositionerne frem mod den kommende sæson.

I SønderjyskE har man hentet 21-årige Nikolaj Carstensen i SønderjyskE, hvor Pirates-træner Brandon Reid tidligere har haft den unge back under sine vinger på sønderjydernes andethold i 1. division.

- Nikolaj er en ung back med et godt blik for det offensive spil. Han besidder god speed og har gode offensive kvaliteter. Nikolaj har fået mere og mere ansvar i SønderjyskE over de seneste sæsoner under Dan Ceman. Nikolaj er en holdspiller, der vil gøre alt for at holdet vinder, siger cheftræner Brandon Reid i en pressemeddelelse.

Nikolaj Carstensen nåede at spille 81 kampe for SønderjyskE.