Aalborg Pirates henter hårdtarbejdende amerikansk forward

ISHOCKEY:Aalborg Pirates erklærer sig stolte af at kunne velkomme Dylan Steman til klubben, som han skal repræsentere i den resterende del af sæsonen.

Steman har i ungdomsårene spillet sammen med Aalborg Pirates-backen Charlie Curti.

- Vi kigger ind et hårdt program resten af sæsonen, så vi har været ude for at afsøge markedet for at se, om der var noget, der kunne forstærke os og give mere bredde til det hårde program, der venter. Charlie Curti kender i forvejen Dylan Steman fra deres fælles fortid i ungdomsrækkerne, så vi har naturligvis forhørt os hos ham, siger Aalborg Pirates' sportschef Ronny Larsen. Han tilføjer, at der med Dylan Steman er sat flueben ved alle deres ønsker, og at de tror, at han møder op rigtig ''sulten''.

Dylan Steman kommer fra et ophold hos South Carolina Stingrays I ECHL, hvor det blev til 57 point på 108 kampe fordelt på 21 mål og 36 assists.

- I Dylan får vi en hårdtarbejdende center, der kan spille i alle kæder. Han kommer ligeledes til at være en del af specialteams. Han er stærk til at sætte medspillerne op til chancer, men tager også selv skuddet, hvis muligheden byder sig, slutter Ronny Larsen.

Steman får nummer 18 for Pirates, men han er først spilleklar, når papirarbejdet går igennem ved Udlændingestyrelsen.