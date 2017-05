Aalborg Pirates mister kæmpeprofil

Målmand Ronan Quemener er fortid i ishockeyklubben

AALBORG: Den franske landsholdsmålmand Ronan Quemener var en væsentlig del af den succes, Aalborg Pirates havde med grundspilssejren i den forgangne sæson. Men nu stopper festen, selv om sprællemanden ellers havde en toårig kontrakt.

- Ronan havde en option, som sikrede ham muligheden for at flytte til en udenlandsk klub inden 1. juni, hvis det rigtige sportslige og økonomiske tilbud skulle komme, udtaler sportschef Ronny Larsen.

Det tilbud et kommet fra en klub i den bedste østrigske liga.

- Den danske liga er en udviklingsliga. Når vi entrer med store profiler, er det ofte med optioner der sikre dem muligheden for større eventyr i udlandet. I Ronans tilfælde er der ikke noget at rafle om. Den sportslige udfordring og økonomien dertil var ganske enkelt for overvældende, siger direktør Thomas Bjuring i en pressemeddelelse.