Aalborg-profil æder den sure tjans: - Der er da ikke nogen, som gider at spille forsvar

HÅNDBOLD:Han er blandt topscorerne på Aalborg Håndbolds mesterhold i herrernes liga og scorede senest seks mål i onsdagens sejr over Bjerringbro-Silkeborg i Jutlander Bank Arena.

Når Henrik Møllgaard trækker i landsholdets rød-hvid trøje, må han dog nøjes med at spille med i den ene ende af banen, og det er i forsvaret. I den sammenhæng har han genem de seneste år været en af verdens bedste. Det synlige bevis på det er, at han hos det anerkendte håndboldmedie Handball-Planet.com netop er blev udvalgt, som en af de fire nominerede til bedste forsvarsspiller i verden i 2019. Selv om han altså er i toppen af ranglisten, når det gælder om at holde modstanderne fra at score, så erkender Henrik Møllgaard, at han synes spillet foran modstandernes mål er markant sjovere.

- Det er da ikke nogen, som gider at spille forsvar, da er jeg da bare nødt til at sige. Vil vil alle sammen have bolden og lave mål og have det sjovt. Det er jo legen med bolden, der er sjov. Men hvis jeg vil være med på landsholdet og være end del af det fællesskab, så skal jeg jo æde den rolle, der er til mig, og hvis jeg ikke kan det, er der andre som må udfolde den, og jeg synes stadig det er sjovt at være en del af landsholdet, siger Henrik Møllgaard i den nyeste udgave af NORDJYSKEs sportspodcast Arena.

Her ser Henrik Møllgaard blandt andet tilbage på en karriere, der gennem de seneste 15 år har budt på mesterskaber i både Danmark og Frankrig, OL- og VM-guld og kampe mod og med de største profiler i dansk og international håndbold.

