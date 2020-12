Aalborg rammes af nye restriktioner: Det betyder det for dig

NORDJYLLAND:3132 nye smittetilfælde med coronavirus på ét døgn taler sit eget sprog.

Mandag strammede regeringen og sundhedsmyndighederne grebet og lukkede 38 kommuner delvist ned. Blot tre døgn senere kommer 31 nye kommuner på listen, heriblandt Aalborg.

Det fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde torsdag kl. 13.30, hvor også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum og direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri deltog.

Det betyder, at fra fredag kl. 16 i denne uge er også Aalborg tillige med alle kommuner i Region Midtjylland, Vejle, Fredericia, Middelfart og alle kommuner i Region Sjælland på listen over kommuner, hvor strammere restriktioner gælder.

Borgmestrene i de berørte kommuner blev orienteret om restriktionerne kort efter middag torsdag.

- Smitten skal ned, og vi skal minimere steder med kontakt. Aktiviteten skal ud af samfundet, og så mange som muligt skal blive hjemme, sagde sundhedsministeren på pressemødet.

Med de kommuner, der nu er kommet på kortet over kommuner, som må lukke delvist ned for aktiviteterne, svarer det til, at næsten 80 procent af den danske befolkning er berørt.

Der er ikke for nuværende planer om at lukke ned for de resterende 29 kommuner, slog Magnus Heunicke fast. Men det kan ændre sig, hvis smittetrykket stiger.

Det betyder, at i Nordjylland er det kun Aalborg, som bliver omfattet af de nye restriktioner. De øvrige kommuner slipper i denne omgang for nedlukning.

- Der er smitte på forskellige niveauer i Danmark, og derfor er der også forskelle i restriktionerne mellem kommunerne, siger Magnus Heunicke, som netop bruger Nordjylland som eksempel på, at det tidligere har været effektivt at lukke ned for bestemte områder i landet, hvor smitten breder sig.

- Vi vil også fremover være klar til at handle hurtigt, sagde sundhedsministeren på pressemødet.

Det betyder nedlukningerne for dig

Den delvise nedlukning af Aalborg betyder, som for resten af landet, at skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem og skal undervises digitalt, indtil de går på juleferie.

Barer, restauranter og cafeer må ikke holde åbent for gæster, men det er stadig tilladt at sælge takeaway.

Biografer, teatre, museer og spillesteder lukker. Det samme gør svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, biblioteker og lign.

Offentlige arbejdspladser opfordres til at sende sine ansatte hjem, hvis man ikke varetager en kritisk funktion, og private arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, hvis det kan lade sig gøre.

Testkapacitet udfordret

De mange nysmittede belaster testkapaciteten i hele landet, og derfor indfører sundhedsmyndighederne også en hurtigtest som supplement til den test, vi kender.

- Vi får en antigentest, hvor man kan få et hurtigt svar på, om man er smittet med coronavirus eller ej. På den måde vil man hurtigt kunne screene arbejdspladser, kollegier og så videre, siger sundhedsministeren. Det er regionerne, som sammen med private leverandører, kommer til at stå for de nye kviktest.

Med en hurtigtest får man svar inden for 10 til 15 minutter. Men ifølge Magnus Heunicke kan hurtigtest ikke bruges, hvis man har symptomer eller er nær kontakt.

- Testene giver et hurtigt svar, så vi hurtigt kan få brudt smittekæderne. Men testene er ikke lige så nøjagtige som de normale test i testcentre og sundhedsvæsnet, siger han.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at antigentest kun giver det korrekte svar i omkring 50 procent af tilfældene.

Blandt andet derfor påpeger Magnus Heunicke, at hurtigtest er et ekstra værktøj og ikke en erstatning.

Sundhedsministeren kommer også med en positiv melding:

- Coronavacciner kan være godkendt til brug i EU om tre uger - altså til nytår, og kort tid efter vil man kunne vaccinere de første danskere. Det bliver et vendepunkt, sagde Magnus Heunicke på pressemødet.

- Det er nu, vi skal holde fast. Vi må ikke slippe kontrollen, inden vaccinen kommer, sagde Heunicke.

Sundhedsvæsenet er påvirket - men ikke kritisk

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm noterede sig også, at epidemien udvikler sig hurtigt nu - og ikke kun i større byer, men også i blandt andet Vestjylland.

- Vi har over 50 større plejehjemsudbud på trods af høj hygiejne, sagde han på pressemødet.

Det giver en hurtigt stigende belastning af sundhedsvæsenet, blandt andet er der stigende belægning på medicinske sengepladser, isolationsafsnit og på intensivafdelingerne.

Men han understreger, at vi som borgere ikke behøver bekymre os om nedlukninger i sygehusvæsenet.

- Det bliver ikke som i foråret, hvor blandt andet tandlæger lukkede for patienter.

- Praktiserende læger og tandlæger holder åbent, og jeg forventer ikke, at kræftoperationer og lignende udsættes, sagde Søren Brostrøm på pressemødet.

Jul og nytår bekymrer

De nye stramninger i 69 kommuner - og heriblandt Aalborg - skulle gerne betyde, at smitten med covid-19 ikke eskalerer, som sundhedsministeren og sundhedsmyndighederne frygter.

Især julen og nytåret giver dybe panderynker, fordi vi samles flere sammen på tværs af generationer, og det hele foregår indendøre, hvor virus lettere smitter.

- Vi så en stigning af smitte i efterårsferien, og virus trives om vinteren. Vi frygter, tallene stiger, sagde Henrik Ullum direktør for Statens Serum Institut.

- Det er første gang, vi oplever en jul med corona. Derfor er det også af afgørende betydning, at vi alle følger anbefalingerne og minimerer kontakten, også privat, lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke.