Aalborg rykker frem på listen over Danmarks bedste studiebyer

AALBORG:Hvis du allerede bor i Nordjylland og tænker på at læse videre efter sommerferien, så er der sådan set ingen grund til at gå over åen efter vand, når du skal vælge studieby. Det viser søgeportalen studentum.dk's årlige liste over Danmarks bedste studiebyer.

Efter at have ligget som nummer tre i 2019 og 2020 er Aalborg nemlig rykket op på andenpladsen på årets liste, hvor Aarhus har generobret førstepladsen fra København. Derfor kan der selvfølgelig være andre gode grunde til at vælge en anden studieby end Aalborg, men et dårligt eller kedeligt miljø rundt om studiet er altså ikke en af dem.

Top 10: Danmarks bedste studiebyer 1. Aarhus 2. Aalborg 3. København 4. Odense 5. Vejle 6. Bornholm 7. Esbjerg 8. Kolding 9. Sønderborg 10. Randers

Studentum.dk startede med 13 kriterier, som de har spurgt unge i uddannelsesbyerne om, hvordan de vægter. Hver af de adspurgte har kunne vælge tre af de 13 kriterier, og i sidste ende har man udvalgt otte kriterier, der er blevet tællende i undersøgelsen.

De otte kriterier, der er givet point efter, er faglighed, karriere, transport, tryghed, billig bolig, studiejobs, byliv samt sport og idræt. De enkelte faktorer er yderligere tildelt en vægt, så for eksempel pointene for faglighed tæller med 45,8 procent i den samlede score, mens pointene for sport og fritid tæller med 12,1 procent i den samlede score.

Den by, der scorer højest i en kategori "vinder den" ved at få 100 point - eller nul point, hvis det er en kategori, der vurderes som negativ som tryghed og boligpris - og så fordeles byerne relativt ind på skalaen efter, hvordan de klarer sig. Taberen af en kategori får ikke nødvendigvis nul (eller 100) point.

Når den matematik er færdig (der er en nærmere beskrivelse af metoden bag undersøgelsen her), så lander Aalborg altså på listens andenplads. Og det sker uden, at det egentlig vælter ind med topkarakterer, selv om Aalborg tager førstepladsen i transport-kategorien; her tæller byens allerede i dag veludbyggede busrutenet med i bedømmelsen, hvor også de gode muligheder for at cykle til alt er et plus.

To andre kategorier, hvor Aalborg ligger højt, er studiejob og byliv:

"Aalborg er i særdeleshed god til at bygge bro mellem studietiden og erhvervslivet. Flere af uddannelsesinstitutionerne i byen har tiltag som bl.a. praktikforløb og samarbejsprojekter med erhvervslivet, som også er med til at skabe sammenhæng mellem universiteterne og mulige studiejobs", skriver studentum.dk blandt andet om Aalborg.