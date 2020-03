Aalborg skal være en jazzby igen: "I aftes på El Mundo var 'insane'"

AALBORG:Har du været forbi El Mundo i Gaden sådan en helt almindelig regnfuld onsdag aften, hvor folk drikker øl og drinks - to for én pris - og skiftevis snakker i krogene og lytter koncentreret til aftenens jam?

Eller var det dig i hjørnet til Jazz i Gaden i starten af februar, der sammen med over 200 andre overværede stjernesaxofonisten Fredrik Lundin spille med 35 lokale unge musikere, der generte eller overmodige afløste hinanden på scenen, hvor de råbte tonearter til hinanden og udviste masser af flabet attitude, imens publikum dansede.

Et pakket El Mundo til Jazz i Gaden med Fredrik Lundin i februar. Foto: JAZZ9TUS/Jonassvendsen.com. Grafik: Palle Olsen

Fredrik Lundin skrev dagen efter koncerten følgende på sin Facebookprofil:

"I går aftes på El Mundo var "insane" - forestil dig, københavner, et pakket La Fontaine søndag aften x 3 !!! Propfuldt af mennesker af alle køn, alle halvt så gamle som undertegnede - højt snakkende, men også super entusiastisk medlevende og applauderende, både under vores indledende sæt og gennem de følgende 2-3 timers åben jam".

Tilslutning eksploderet

Det lyder næsten som noget fra en anden tid i Aalborg, men det kommer til at udvikle sig videre end det - den nye jazzscene bliver noget, Aalborg ikke har set før, lover teamet bag.

Bag koncerterne står Jazz9tus, en organisation der som en kulturmaskine skal pumpe ny ung energi ind i Aalborgs jazzscene.

Den er grundlagt i 2018 af den aalborgbaserede bassist Kenneth Dahl Knudsen, og har som mål at organisere koncerter og jamsessioner, udvikle nye koncepter og invitere gæsteartister til at bo i Aalborg, og så er der artisttalks, en festival og samarbejder med udenlandske festivaler på tegnebrættet.

Lukas Bysted (til venstre) og Kenneth Dahl Knudsen finder en vinder af cocktailkonkurrence på El Mundo. Foto: JAZZ9TUS/Jonassvendsen.com. Grafik: Palle Olsen

- Det handler om at få bygget en levende kultur op, som vi kan være stolte af. Vi sammenligner os ikke med andre byer, vi kommer til at gøre vores eget, og jeg tror, at det er noget, man kommer til at bemærke ude i Danmark, siger Lukas Bysted, der har påtaget sig opgaven som organisator og manager.

Og siden de lancerede de første events i 2018 med Kenny’s Corner med Center for Dansk Jazzhistorie, Jazz i Gaden med El Mundo og jazz jam på Fløs, er interessen og tilslutningen eksploderet, fortæller Kenneth Dahl Knudsen, der til nogle koncerter tæller flere hundreder mennesker - mange af dem unge ned i gymnasiealderen.

Lavere lønninger - mange flere koncerter

En vigtig del af konceptet er, at alle store kunstnere, der inviteres hertil, skal indgå i tæt arbejde med lokalmiljøet.

- Vi vil ikke bare præsentere et stort navn fra USA, men se på, hvordan vedkommende kan give noget til miljøet i form af fælles jam og koncerter, workshops mv. Alle, vi inviterer hertil, skal afsætte spor - en saxofonist på internationalt niveau kan ende med at jamme med en ung guitarist fra Nordjylland. Det er så fedt at se, hvad det giver unge musikere, fortæller Lukas Bysted, der har arbejdet med at promovere Jazz9tus siden efteråret.

Et andet kernepunkt er at få skabt et bæredygtigt grundlag for koncerter.

- Det har der måske aldrig rigtig været i Aalborg, siger Kenneth Dahl Knudsen, der peger på, at jazzmiljøerne hidtil i høj grad har været bygget op omkring støttekroner.

- Aalborg er blevet en international by, imens jeg boede i Berlin. Folk, der er her på et Erasmus ophold, går ud i en helt anden grad end mange, de har jo ikke familier at tage hjem til, og det nyder jazzmiljøet godt af, fortæller Kenneth Dahl Knudsen (i midten på scenen). Foto: JAZZ9TUS/Jonassvendsen.com. Grafik: Palle Olsen

Løsningen er for ham at se at skrue ned for de høje lønninger, som spillestederne skal betale for kunstnerne - og op for antallet af koncerter.

- Jazz9tus-tariffen lyder på minimum 750 kr. per musiker plus mad og drikkevarer, og så har stederne rent faktisk råd til lave rigtig mange koncerter. Skal de derimod betale en standardtarif på 2.000 kr. til en kunstner, er der stor sandsynlighed, at de hiver en kendt ind fra København, men det er de lokale musikere, vi vil have i spil, siger Kenneth Dahl Knudsen, der siden han blev uddannet i Aalborg har gjort karriere i udlandet, mange år med base i Berlin.

Har du talt med fagforeninger om de lavere lønninger?

- Nej, og det vil være nemt for faglige organisationer at brokke sig, men vi gør det for musikerne. Da jeg boede i Berlin, der har et af verdens bedste jazzmiljøer, fik man typisk 50 euro for at spille, og det var en rigtig god spilleaften, hvis jeg fik 100 euro med hjem. Og jeg spiller jazz på absolut topplan. Så hvorfor ikke gøre det på samme måde her, spørger han og peger på et koncertmiljø som grundlag for at udvikle sig som kunstner.

- Ved at spille så meget, kan folk blive dygtige nok til at søge jobs uden for lokalmiljøet. Du kan som musiker ikke leve af dit lokalmiljø, jeg kan fx ikke spille det antal koncerter hver måned i Aalborg, der skal til for at få en tilstrækkelig indkomst, men det kan jeg i resten af Danmark og udlandet. På samme måde kommer Aalborgs musikere til at søge ud, men det er i Aalborg, de bliver trænet op. Aalborg bliver fremtidens fitnesscenter for nye generationer af jazzmusikere, det er her, de løfter vægte, og bliver stærke, siger han.

Lokal guitarist, Nikolaj Kornerup, bliver udfordret, da han vil jamme med Fredrik Lundin (th). Foto: JAZZ9TUS/Jonassvendsen.com. Grafik: Palle Olsen

Jazz9tus supplerer lige nu de koncerter, de arrangerer, økonomisk op.

- De events, vi laver lige nu, ville ikke kunne eksistere, hvis ikke vi bakkede op om det med de penge, Kenneth Dahl Knudsen modtog med NORDJYSKEs kulturpris, og Kenneth har fået godkendt en pulje på 50.000 kr. hos kommunens musikudvalg til at igangsætte aktiviteterne i jazz9tus, fortæller Lukas Bysted.

Målet er dog, at de skal blive selvkørende - fx ved at lægge billetpris på. Det kræver dog overordnet, at der er et stort publikum til det, og Lukas Bysted bruger derfor meget tid på at skabe formidling og sprede ordet.

- Publikum bliver tiltrukket af en succes. Det samme gør spillesteder og annoncører, siger Lukas Bysted, der peger på, at der er mange indbyrdes afhængige led i den fødekæde, der skal holde miljøet i gang.

- Kommer der flere muligheder for spillejobs, er der for musikerne en grund til at blive i Aalborg, og bliver de i Aalborg, bliver der masser af valgmuligheder for spillestederne. Jeg er ikke i tvivl om, at grundlaget for flere velbetalte jobs kommer, som miljøet bliver etableret. Og lige nu er der rent faktisk flere indkomstmuligheder, end tidligere, hvor der sjældent var jazzkoncerter på spillestederne, og hvor de ofte hev folk fra København ind.

Kenneth Dahl Knudsen er enig.

- Folk er begyndt at række ud. Før jeg flyttede til Berlin i 2012, skulle jeg virkelig arbejde hårdt for at få arrangeret en koncert her, jeg endte ofte med at gøre det i Aarhus. Nu er folk i her interesserede, de ved, at vi kommer med et publikum - vi har vist, at vi kan sælge jazz, og det med et lokalmiljø som afsæt.

Den næste store kunstner, der kommer, er Olga Amelchenko, der kan opleves 12. marts på Kenny's Corner, 13. marts til intimkoncert hos Inas Rie. Allerede 11. marts kan du tage til Jazz i Gaden på El Mundo .