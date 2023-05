Aalborg-skole har mistet en fjerdedel af eleverne på få måneder

AALBORG:Byrådets planer om skolesammenlægninger i det østlige Aalborg har allerede fået massive konsekvenser for skolerne i området.

Især planerne om at slå Byplanvejens Skole og Seminarieskolen sammen til en ny skole har mødt massiv modstand i lokalområdet.

Byplanvejens Skole oplyser onsdag, at 110 af skolens 473 elever har meldt sig ud. Herudover har 24 elever, som skulle starte i 0. klasse efter sommerferien, også trukket sig.

Nordjyske har tidligere beskrevet, at eleverne i stort omfang er skiftet til den nærliggende Gug Skole, som til sidst har måtte afvise et trecifret antal elever og forældre.

På Vester Mariendal Skole har man heller ikke tidligere oplevet så massiv en søgning, som det har været tilfældet de seneste måneder.

I øjeblikket har skolen kun tolv ledige pladser på tværs af alle årgange, og det er en helt ekstraordinær situation, fortæller skoleleder Jesper Stoumann, som af hensyn til de mange involverede parter i sagen ikke ønsker at kommentere situationen yderligere.

En ny virkelighed

Tirsdag 16. maj skal børne- og undervisningsudvalget igen behandle forslaget om en ny skolestruktur, som udover skolesammenlægning af Byplanvejens Skole med Seminarieskolen også foreslår, at Tornhøjskolen skal slås sammen med Herningvej Skole, og at man ændrer i skoledistrikterne.

Da politikerne fremlagde planerne for den nye skolestruktur, var det forventet, at eleverne på de berørte skoler ville fortsætte efter sammenlægningen.

Men det kan de godt skyde en hvid pil efter, og det endda selv om planerne ikke er endeligt vedtaget og reelt først træder i kraft fra august 2024, hvis byrådet godkender forslaget.

Alligevel ryster Morten Thiessen, rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune, ikke på hånden.

- Min forventning er, at vi fortsætter processen. Jeg har kigget høringssvarene igennem og de indvendinger, som er kommet, synes jeg, vi har nogle gode svar på, siger han til Nordjyske.

Han erkender, at elevflugten fra Byplanvejens Skole er højere end forventet, og det ærgrer ham, at forældrene ikke bliver og arbejder for at videreføre værdierne fra den skole, som de er så glade for.

- Jeg kan kun beklage, at man i stedet for at rykke sammen i bussen så skynder sig væk fra den, siger Morten Thiessen.