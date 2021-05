Aalborg-skole ønsker dispensation fra sognenedlukning

AALBORG:Da smittetallet i Budolfi Sogn i Aalborg i weekenden blev for højt, stod det klart, at sognet med virkning fra mandag skal lukke ned.

Nedlukningen rammer blandt andet alle grundskoler, SFO’er, klubtilbud, kulturlokaliteter samt alle lokaler, hvor der foregår idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter.

På Klostermarkskolen på Dronning Christines Vej, som er en privat grundskole, håber skoleleder Lars Peter Nitschke dog, at skolen slipper for at slå dørene i.

Blot 83 af skolens 600 elever bor i sognet, og ingen på skolen - hverken elever eller personale - er smittede i øjeblikket.

Nedlukning af sogn Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når: Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage Og positivprocenten er på 2 procent eller mere Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af: Alle grundskoler Alle SFO’er og klubtilbud Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning af sognet. Dertil etableres der nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget. Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug vil blive undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere. Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk. Kilde: Sundhedsministeriet VIS MERE

I sidste uge blev Vor Frelser Sogn i Aalborg lukket ned. Klostermarkskolens 10. klasse holder til i det sogn, og fordi blot én af skolens elever og ingen lærere på den årgang har adresse i Vor Frelser Sogn, udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed en dispensation til Klostermarkskolen, så de ældste elver fortsat kunne møde ind i skolen.

På samme baggrund håber Lars Peter Nitschke nu, at resten af skolen får lov at køre normal undervisning trods nedlukningen af Budolfi Sogn.

- Men det kan godt være, at 83 elever er lige i overkanten. Men vi søger, lyder det fra skolelederen, som venter svar på dispensationsansøgningen mandag eftermiddag.

Uanset set svaret har nedlukningen af Budolfi Sogn allerede haft konsekvenser for eleverne på Klostermarkskolen.

- Vi har en årgang, som skulle have været i Zoologisk Have i dag (mandag, red.). Det kommer de ikke. Det er rigtigt surt, og eleverne er kede af det, konstaterer Lars Peter Nitschke og krydser fingre for, at dispensationsansøgningen går igennem, så eleverne på 9. årgang får lov at afvikle sidste skoledag på fredag som planlagt.

- Eleverne på den årgang har gået i 8. og 9. klasse under denne pandemi. De har altså taget deres udfordringer. Jeg er enig i, at vi skal gøre noget for at bekæmpe smitten, men jeg er bare ikke sikker på, at en grundskole med 83 elever i sognet er det rigtige sted. Måske skulle man kigge mere på Jomfru Ane Gade, konstaterer skolelederen, som også oplyser, at skolen to gange har sendt 132 elever hjem på tre årgange, fordi de har været i nærkontakt med en smittet person i personalegruppen.

- Og hver gang er alle 132 vendt tilbage uden at én eneste var smittet, siger Lars Peter Nitschke.