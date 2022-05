Aalborg skovler penge ind på salg af el

AALBORG:På Nordjyllandsværket produceres der ikke bare 60 procent af Aalborgs fjernvarme, man producerer også el, som sælges på el-markedet, og det er en særdeles lukrativ forretning på grund af stigende priser.

Tirsdag kunne Aalborg Forsyning præsentere et koncernregnskab for 2021 med et et resultat på 254 mio. kr. efter skat. Et overskud der primært stammer fra salget af el på Nordjyllandsværket. Alene overskuddet fra Nordjyllandsværket A/S udgør således 236 mio. kr. efter skat.

- Elproduktionen er en kommerciel produktion, og det er derfor, at man kan tjene penge på det. Det er Nordjyllandsværkets altså selskabets ejendom. Fordelen er, at i stedet for at havne i tilfældige aktionærers lommer, så ender det så i forsyningsselskabet, som kommunen ejer, og som i givet fald har magt til at bestemme over det, siger formand for Aalborg Forsyning Per Clausen (EL), der også er klima- og miljørådmand.

Klima- og miljørådmand Per Clausen (EL) peger på, at man vil bruge en del af overskuddet fra elproduktionen til at fastholde varmeprisen på det nuværende niveau. Arkivfoto: Torben Hansen

Den store indtægt fra elproduktionen kan komme varmeforbrugerne til gode, da pengene kan sikre, at Aalborg Kommune kan fastholde den nuværende varmepris. I andre kommuner er prisen på varme steget kraftigt, men ikke i Aalborg der udover elpriserne har gavn af overskudsvarme fra Aalborg Portland og fra affaldsforbrænding på Reno-Nord.

- Vi siger, at vi har en klar forventning om, at pengene dels skal bruges til, at vi konsoliderer med henblik på, at der kan komme situationer, hvor vi kommer til at lide tab fra elproduktionen. Det andet er, at vi vil bruge det til at fastholde varmeprisen, hvis den bliver presset, siger Per Clausen.

Grøn omstilling

Han tilføjer, at man også kan bruge pengene på den grønne omstilling eller at nedbringe værkets gæld, så man kan komme hurtigere ud af kul end 2028, som er udløbsdatoen på nuværende tidspunkt.

- Vi råder over pengene og kan bruge dem til gavn for forbrugerne i Aalborg, og det skal vi have en diskussion af, hvordan vi gør det mest hensigtsmæssigt.

Nu kan man fastholde den nuværende varmepris i en længere periode?

- Ja, det må man sige. Det er jo klart, at vi skal have lavet en prioritering af, hvordan vi bruger pengene. Men af de ting, som det giver os muligheden for er at fastholde varmeprisen, hvis den kommer under pres, siger Per Clausen.

Dyrere kul

Varmeprisen i Aalborg kan bl.a. blive udfordret som følge af, at kullet er blevet dyrere.

- Det kan på den længere bane sætte varmeprisen under pres.

Hvor længe kan varmeforbrugerne i Aalborg forvente, at det nuværende varmepris bliver fastholdt?

- Vi har ingen planer om, at den skal sættes op.

Ingen garantier

Et mere præcist svar kan ifølge rådmanden først gives i løbet af sommerperioden, hvor man vil lægge en strategi. Men han understreger også, at der ikke kan gives garantier.

- Det vi kan love forbrugerne er, at de penge, som vi får ind ved overskud på el vil blive brugt på en måde, som på den ene eller anden måde gavner forbrugerne i Aalborg Kommune.

I 2021 solgte Nordjyllandsværket 1.507 GWh el, hvilket er en stor stigning i forhold til 2020, hvor værket solgte 758 GWh el. Men der er også en hage ved den øgede elproduktion af el, da den har haft en negativ indvirkning på CO2-regnskabet. Nordjyllandsværket udledte 1,3 mio. tons CO2 i 2021 mod 732.000 tons i 2020.

- Rigtig skidt

- Det er selvfølgelig rigtig skidt, men alternativet er, at nogle andre kraftværker i Europa havde produceret det, siger Per Clausen, der tilføjer, at et stigende CO2-udslip "helt klart ikke er den vej, som man ønsker at gå".

Aalborg Forsyning havde som koncern en nettoomsætning på mere end 2,6 mia. kr. i 2021, hvilket er en stigning på 1,1 mia. kr. i forhold til året før. Årets resultat efter skat er en stigning på 268 mio. sammenlignet med 2020.